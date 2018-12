Trabajadores de Tesorería General de la comuna realizan retención de servicios

"Estamos acompañando a los compañeros de la Tesorería General que vienen reclamando la restitución de un adicional que se habían comprometido las autoridades municipales. Como esto no se ha dado, se fueron acercando distintas alternativas, pero el diálogo se cortó y desde la semana pasada comenzamos con dos horas de retención de servicios y a partir de este martes se profundiza con tres horas", dijo aAriel Garay, Secretario Gremial de APS.La medida de fuerza es de 10 a 13.Según indicaron desde APS, como la Secretaria de Hacienda no los recibe, pedirán una audiencia con el Intendente "para plantearle lo que los trabajadores estamos necesitando y reclamando desde hace un tiempo".Finalmente, el secretario gremial alertó que "si no tenemos diálogo esto terminará con una retención total de servicios. La predisposición de los trabajadores está, pero si del otro lado no se escucha, no podemos seguir así".