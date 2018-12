Bordet hizo un balance de gestión, al cumplir los tres años de haber asumido

Situación inédita

Política Bordet anticipó las fechas de asueto y receso en la administración provincial

Plan de viviendas y salud

Desarrollo productivo

Planta de personal

Cierre 2018

Cronograma electoral

Al cumplir tres años de su gestión, el gobernador Gustavo Bordet convocó a su gabinete para realizar un balance de lo realizado en el que destacó "la satisfacción de haber podido cumplir objetivos". Mencionó el ordenamiento de las cuentas públicas, la recuperación de recursos que correspondían a la provincia, el plan de infraestructura vial, agua potable, saneamiento y energía, y la inversión en salud, desarrollo social y educación.El mandatario puso de relieve que el adecuado manejo de los recursos permitió además un cronograma de sueldos que se abona sin incertidumbres durante los primeros días del mes, lo cual "no es menor" si se tiene en cuenta que los ingresos de miles de familias entrerrianas, entre activos y pasivos, dependen del Estado.Confirmó que el aguinaldo se pagará entre el jueves y el sábado, "y antes de Navidad, estaremos en condiciones de abonar el incremento salarial que se acuerde con todos los gremios".Sobre las paritarias para el próximo año, Bordet adelantó que "tenemos el compromiso los primeros días de febrero sentarnos con los gremios docentes antes del inicio de clases para poder negociar con tiempo las paritarias y lo vamos a hacer como años anteriores: sosteniendo posiciones pero siempre encontrando acuerdos"."En los tres años encontramos acuerdos. Tengo la obligación de defender posiciones que tienen que ver con el cuidado de las cuentas públicas y también entiendo la recomposición que tiene que tener el trabajador, fruto de una feroz espiral inflacionaria y que tiene que ser corregida urgentemente"."Hemos tenido la capacidad tanto las organizaciones gremiales como el gobierno de sentarnos y acordar un aumento salarial, de entender que todos los aumentos salariales como lo hacemos desde el primer día de gestión tienen que ser porcentuales, remunerativos y bonificables", agregó."Si me retrotraigo a aquel 11 de diciembre de 2015, la situación de incertidumbre era muy grande, veníamos de un proceso electoral donde se habían renovado autoridades, se daba una situación inédita en nuestra provincia, de que el gobernador no era del mismo signo político que el presidente"."Entonces, necesariamente teníamos que definir una estrategia y empezar a organizar y ordenar la provincia y ponerla en marcha con obras, acciones en distintos sectores y establecer una relación institucional seria, madura y responsable con el gobierno nacional", sostuvo Bordet."Hemos logrado recuperar recursos que correspondían a la provincia y ciertamente hubo un ahorro importante en distintas partidas de gastos. Reducimos a la mitad todo lo que es gasto político, ministerios, secretarías, subsecretarías, se eliminaron dependencias innecesarias. Ahí prioricé tener orden en la provincia, eso nos posibilitó después hacer obras públicas".Indicó que Entre Ríos hacía 20 años que no tenía un plan de viviendas propias en el IAPV. "Como muchos programas de viviendas sociales se cayeron porque la Nación dejó de sostenerlos, la provincia por primera vez en 20 años lanzó un programa de 1.000 viviendas que se construirán en un 100 por ciento con fondos provinciales, la mayoría de ellas se están ejecutando en todos los municipios de la provincia", aseguró Bordet.Lo mismo sucedió con las ambulancias que dejó de enviarlas Nación. "Hemos comprado 20 ambulancias de alta complejidad y ahora estamos adquiriendo 20 más de mediana complejidad, todas con fondos provinciales", mencionó."Las obras en las distintas localidades pueden hacerse porque hay un ordenamiento, con eso se puede hacer obras, comprar ambulancias e insumos para hospitales, aumentar el gasto social, sobre las que hemos venido trabajando", afirmó el gobernador.Dijo que al momento de asumir se planteó tres pilares para el desarrollo de la producción. "El primero era el portuario para bajar los costos, dos de los ríos más grandes del mundo rodean nuestra provincia y no teníamos ningún puerto habilitado y hoy tenemos tres que están habilitados: Diamante y Concepción del Uruguay y a punto de comenzar a operar Ibicuy", precisó.Y luego agregó que el segundo pilar era recuperar la trama vial que "lo estamos haciendo con pavimentaciones de rutas, lanzando un programa de financiamiento a través de organismos internacionales para pavimentar algunas rutas que nos faltan. Y muchas las hacemos con recursos propios como la 51, el acceso a Aldea San Antonio, repavimentación de la ruta 20, 22, 7 y 8".Al referirse al tercer pilar, mencionó la cuestión energética. "Debemos tener una provincia con desarrollo energético. Lanzamos el plan de cierre norte entrerriano, eléctrico y gasífero, para tener la capacidad energética instalada en toda la provincia para que nuestros empresarios puedan tener mejores oportunidades en la reducción y estructuras de costos de sus sistemas productivos y ser competitivos en materia exportable", sostuvo el mandatario.En otro orden, afirmó que "he dado instrucciones a mis funcionarios, primero que no se despida a ningún trabajador, pero también de que no se tome absolutamente ningún trabajador nuevo porque si no controlamos el crecimiento en la planta de personal vamos a tener problemas. Una de las claves justamente para poder ordenar cronograma salarial y la planta fue justamente este congelamiento"."La planta de personal cuando yo asumí crecía al 3 por ciento interanual, hoy decrece al 0,8 por ciento interanual. Tenemos menos trabajadores hoy que hace tres años, por jubilación, renuncia, fallecimiento. Esto también forma parte del ordenamiento", acotó finalmente.Al término de la reunión de gabinete, el ministro de Economía, Hugo Ballay, mencionó que "desde el equipo de Economía hicimos una síntesis de la proyección de cierre de este año 2018 que realmente, como siempre lo digo, no es un esfuerzo que solamente se hace desde el área a mi cargo, sino que es por una política de gobierno que el gobernador desde el primer día de gestión impuso y que todos los ministerios y los organismos supieron entenderlo y trabajamos así. Prevemos un cierre exitoso desde el punto de vista económico y financiero"."Llegamos al 2018 con un cierre con la tranquilidad y la seguridad de los pagos de sueldos en los primeros cinco o seis días hábiles de cada mes, con la tranquilidad de ya tener un cronograma de pago de aguinaldo que se concretará de jueves a sábado de esta semana. Y también la tranquilidad que previo al cierre del presente ejercicio se liquidará el retroactivo del salario ya acordado con los gremios docentes y que esperamos sea aprobado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en el transcurso de esta semana", dijo y acotó que ello es posible porque se logró "ordenar económica y financieramente a la provincia".Por su parte, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, destacó que en el encuentro también "hablamos de las elecciones, de los decretos que este lunes fueron dictados y numerados, y serán publicados en el Boletín Oficial de esta semana, donde se dispone la convocatoria tanto a las PASO como a las elecciones generales".Según indicó, "el gobernador ya ha dado definiciones respecto al estilo de la campaña, de que sea una campaña de propuestas, limpia; del acuerdo con los distintos sectores. Habrá un cronograma que se irá respetando y un escrutinio provisorio que la provincia hará de la mano de los controles de todas las fuerzas políticas".

Romero hizo notar que "hemos dialogado con muchas fuerzas políticas que han hecho sus propuestas y ahora las van a hacer por escrito ingresándolas en estos días"."Ahora vamos a transitar épocas de gestión, que no vamos a malograr por la campaña electoral, sino al contrario vamos a abocarnos los funcionarios públicos fundamentalmente a la gestión", subrayó.Y agregó que "el momento de la campaña propiamente dicha es el mes de marzo; hasta ahí llegaremos con un cronograma que se ordena con controles de los padrones, padrón provisorio, padrón definitivo, presentación de listas. El cronograma va a ser conocido por todas las fuerzas políticas en los próximos días, porque la autoridad electoral provincial lo va a publicar".Por último, precisó que "lo primero que haremos es poner a disposición de la ciudadanía los padrones provisorios para que cada uno pueda las correcciones que tenga que pedir".