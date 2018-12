Macri prorrogó las sesiones extraordinarias para tratar la ley "antibarras"

El presidente Mauricio Macri decidió hoy prorrogar las sesiones extraordinarias hasta el 28 de diciembre para tener la aprobación en ambas cámaras del proyecto de ley "anti barrabravas".La premura de la aprobación de dicha iniciativa es para que se aplique a partir del Campeonato de Verano 2019, confirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien precisó que la medida se adoptó durante la reunión de Gabinete que encabezó el jefe de Estado Mauricio Macri y de la que participaron además los senadores Federico Pinedo y Luis Naidenoff.Por otra parte, Bullrich precisó que en extraordinarias va a tratarse el proyecto de regulación del financiamiento a los partidos políticos y dijo, al respecto, que el Gobierno espera "tener la ley para el año que viene".Bullrich ratificó que el proyecto antibarras "va a ser tratado el día 18 en Diputados" y que "por eso se extiende en el Senado las extraordinarias hasta el día 28 para que puedan tener una semana más y sacar esta ley".La citación a extraordinarias originalmente estaba fijada hasta el 21 de diciembre pero, como en la Cámara de Diputados se frustró su tratamiento la semana pasada y se reprogramó la convocatoria para el 18, no quedaba margen para que el Senado retome la media sanción, ya que reglamentariamente deben transcurrir siete días entre la emisión de un dictamen y su debate en el recinto.En este marco, se espera que una vez aprobada la media sanción en Diputados, se convoque a una sesión después de Navidad y antes del 28.En declaraciones formuladas en la Casa Rosada, Bullrich precisó que durante la reunión de Gabinete "se decidió la extensión de las sesiones extraordinarias hasta el 28 de diciembre para tratar la ley de barrabravas", que genera una legislación penal para todos los delitos en torno del fútbol, que "han generado mucha violencia".Si bien la funcionaria destacó que se ha "avanzado con programas" como Tribuna Segura y Listas de Admisión, justificó la necesidad de una nueva normativa ya que "falta combatir los delitos en los partidos", con la posibilidad de "encuadrar los delitos de un modo penal y no como una contravención".La funcionaria aclaró que el apuro del tratamiento de la ley es para que se aplique a partir del "campeonato de verano que se juega en distintas provincias con las dos hinchadas" a partir de enero y febrero."Queremos aplicar esta nueva ley para este campeonato, no queremos esperar, queremos aplicarlo de manera inmediata para evitar las situaciones de violencia de los últimos tiempos", sostuvo.Al ser consultada acerca de las diferencias que se produjeron en el frustrado debate en Diputados por las penas que se aplicarían, Bullrich anticipó que el próximo jueves se reunirá en la sede de su Ministerio con los integrantes de la comisión de Legislación Penal de Cambiemos.