Bordet: "Comparto que la cláusula de reelección sea por única vez"

Política Homenajearon a Convencionales Constituyentes de Entre Ríos

"La Reforma se pudo hacer por consenso"

porque muchas veces para un gobernante,, peroy las personas, como en la vida, cumplimos ciclos", aseguró el gal hacer un balance sobre estos 10 años que transcurrieron desde la sanción de la reforma de la Constitución."Los ciclos empiezan y terminan, y hay que cerrarlos. No es bueno que más de ocho años se ejerza el gobierno, ni para quien gobierna y mucho menos para los ciudadanos que confían a través del voto el cargo de gobernador", argumentó.Las declaraciones del mandatario provincial fueron en el marco de un repaso de las principales reformas de la Carta Magna entrerriana frente a los convencionales y sus familiares, además de dirigentes políticos y referentes sociales que se realizó este lunes en el Centro de Convenciones de la capital entrerriana."La Constitución de 2008, además de reforzar los principios republicanos consagrados, introdujo modificaciones que no sólo fueron novedosas sino que también ponen a la provincia en vanguardia de sistemas electorales. Mucho se habló previo a la reforma de la Constitución de que solamente era para posibilitar la reelección de gobernadores y esto quedó demostrado que no fue así. Se dio un paso más, fue más allá", valoró.Dijo que latuvo la representación de cinco partidos políticos, "lo cual habla a las claras de que hubo una representatividad muy variada", y destacó la figura del consenso.porque esto es lo que fortalece una ley cuando sale y la acción de gobierno el hecho de tener el consenso de las fuerzas opositoras", precisó.Se refirió luego a la creación de varios institutos y "al compromiso de trabajar paulatina y progresivamente para cumplir con esos objetivos. Públicamente y ante ustedes quiero ratificar la voluntad y vocación de esta gestión de ir cumpliendo con estos institutos". En ese marco, mencionó al régimen de municipios y el sistema de comunas.Bordet sostuvo que "además del, está en nuestra gestión trabajar todos los días para que estos conceptos que están instalados en ella tengan vigencia, el reconocimiento de nuestras autoridades y que podamos en Entre Ríos, a partir del sistema de seguridad jurídica que nos brinda nuestra Constitución,"."A esto tenemos que hacerlo absolutamente entre todos. No lo hace un gobernador, no lo hace un partido político, sino que se hace desde el conjunto de todos los que tenemos responsabilidades de gobierno, haciendo un aporte y dejando sentadas las bases para que quienes nos sucedan a través de políticas públicas puedan continuar por este camino".Acompañaron a Bordet, los ministros de Gobierno, Rosario Romero, de Desarrollo Social, Laura Stratta, y de Planeamiento, Luis Benedetto; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón; funcionarios provinciales y autoridades judiciales, entre otros, estuvieron presentes en el acto.El, quien presidió la Convención Constituyente en 2008, destacó que. Y hubo un trabajo que se merece destacar"."El hecho de que Usted, gobernador, haya cumplido con la Constitución y el Régimen municipal que establece taxativamente que la provincia tiene que dar el 16 por ciento de los fondos nacionales y el 18 por ciento de los fondos provinciales ha permitido en esta tremenda crisis que no haya ningún municipio de la provincia de Entre Ríos de cualquier color que esté sin poder pagar los sueldos o a sus acreedores, sin poder hacer obras e inclusive tener plata ahorrada. Y creo que ese fue un gran salto cualitativo porque a 75 años no había Ley de Coparticipación", remarcó, dirigiéndose a Bordet., dijo sobre el final el ex gobernador, quien se lamentó por no haber "podido cumplir" con la búsqueda de los 21 detenidos desaparecidos de Concordia durante la última dictadura. "Esto que sucedió en Argentina y no se puede olvidar por una crisis económica", subrayó.Cabe destacar, además, que se descubrió una placa alusiva en el Consejo General de Educación (CGE) para homenajear a los hombres y mujeres que participaron en la reforma de la Constitución de Entre Ríos.