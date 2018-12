"Es hora de construir una nueva mayoría", dijo Massa

Foto 1/2 Foto 2/2

Sergio Massa tuvo a su cargo el cierre del Congreso Nacional del Frente Renovador realizado en la localidad bonaerense de San Martín. El evento, que convocó a más de 2 mil dirigentes de todo el país, contó con paneles de especialistas y más de 100 community managers quienes dieron difusión en las redes a un informe elaborado por los equipos técnicos que demuestran el fracaso del Gobierno de Macri al cumplirse 3 años de su gestión, motivo por el cual se eligió esta fecha para el acto como una declaración de determinación política para competir.



El encuentro contó con paneles de expertos que abordaron la agenda económica, social, laboral y tecnológica a la que apuesta el espacio liderado por Sergio Massa. Tras la apertura de Graciela Camaño, el diputado Raúl Pérez detalló la agenda federal, Diego Bossio explicó los objetivos de Alternativa Federal, Carlos Selva coordinó el panel de trabajo, Micaela Ferraro y Nazareno Delagamba se encargaron del panel de inclusión, en tanto que Marco Lavagna hizo hincapié en la economía.



Previamente, los equipos técnicos presentaron un informe que significó un esfuerzo de planificación y paciencia estratégica, el cual expone los fracasos del gobierno de Macri a 3 años de su asunción. Se trata de un trabajo realizado con claves informativas, gráficos y perspectivas con datos duros de la realidad. La mesa digital, formada por todos los community managers del massismo, difundieron las estadísticas en las redes sociales al tiempo que transmitían lo que ocurría en el Centro Migueletes.



Sobre la fecha elegida para realizar la convocatoria, Camaño manifestó: "Fueron tres años nefastos y el Gobierno dice que hay un único camino, pero no dicen que por ahí solo caminan los pudientes. Nosotros decimos que hay una alternativa, que es posible sacar a la Argentina adelante y estamos convencidos que nuestro camino tiene un destino".



Por su lado, Sergio Massa expresó: "Hoy cumplimos 35 años de democracia y todos los que estamos acá tenemos que pensar sobre nuestras responsabilidades, para pensar que hicimos bien y que hicimos mal para que hoy uno de cada dos pibes en nuestro país sea pobre y para que un grupo de improvisados con un par de globitos hayan podido mentirles a todo un pueblo en dos elecciones".



"Hoy se cumplen tres años de un gobierno que a todas luces fracasó. Y ese fracaso tiene que ver con la insensibilidad, porque no entienden lo que le pasa a la clase media, al trabajador y al jubilado, porque no los conocen. Solo van a su búsqueda para una selfie, pero después los miran en el cuadro frío de un Power Point y se olvidan".



"Cuando miramos el triste resultado de estos tres años nos encontramos con un Gobierno que nos deja con más pobres de los que recibió, que le robó a los jubilados, que destruyó a las Pymes y a la clase media, que no supo ni pudo controlar el peor de los males que es la inflación, cuando decían que la iban a resolver de taquito".



"Pero no vinimos a la política para contar que vemos de los otros. Macri fracasó y es hora de construir una nueva mayoría. Tenemos que construir una alternativa que le ponga fin a este gobierno el 10 de diciembre del año que viene. Porque si tenemos una responsabilidad es darle a la Argentina un nuevo gobierno. Y si me toca dar un paso al costado lo daré, pero sepan que también estoy dispuesto a dar el paso adelante para liderar el cambio de la Argentina. Tenemos la responsabilidad de devolverla la esperanza a los millones de argentinos que hoy viven en la decepción. Tenemos la responsabilidad de hacer de la Argentina el país que soñamos", concluyó Massa.



Mediante un mensaje de video, se hicieron presentes en el acto la líder del GEN Margarita Stolbizer, los gobernadores Gustavo Bordet (Entre Ríos), Juan Manzur (Tucumán), Domingo Peppo (Chaco), Hugo Passalacqua (Misiones), Mariano Arcioni (Chubut) y el senador nacional Miguel Ángel Pichetto.



Participaron del encuentro Malena Galmarini, Rubén Eslaiman, Valeria Arata, Julio Zamora, Luis Andreotti, Germán Di Cesare, Javier Osuna, Facundo López, Sandra Mayol, Javier Gastón, Carlos Puglelli, Carlos Bevilacqua, Pablo Mirolo, Alexis Guerrera, José Luis Pallares, Jorge D´Onofrio, Alejandro Snopek, Mariana Morales, Alejandro Grandinetti, Vanesa Massetani, Cecilia Moreau, Carla Pitiot, Mirta Tundis, Marcela Passo, José Ignacio de Mendiguren, Mario Meoni, Aldo Pignanelli, Diego Gorgal, Ramiro Gutiérrez, Gustavo Iaies, Luciana Padulo, Carlos Acuña y Rubén Ledesma, ente muchos otros.