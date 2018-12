Osuna: "Estamos dispuestos a construir la mayor unidad opositora a Macri"

Política José Luis Gioja estará este sábado en Villaguay

"El peronismo en Paraná está activo"

"En lo cotidiano, las realidades hoy son absolutamente trastocadas"

La integrante de Unidad Ciudadana en la provincia,, queOsuna consideró que, razones que hacen que nos afirmemos en un proyecto"."Hemos seguido y vamos a seguir siempre lo que pasa en la ciudad de Paraná. Preferiría no hablar de candidaturas en este momento, en Unidad Ciudadana no lo venimos haciendo, pero si estamos poniendo la lupa en cuestiones que nos interesan particularmente. Llegado el momento decidiremos.".Asimismo puntualizó: "En ese marco se inscribe la lucha por recuperar Paraná. No pasa la definición por lo que deseamos personalmente. Oportunamente se evaluarán las necesidades colectivas del espacio político que conduce Cristina y se decidirá cuáles serán los roles de cada uno de nosotros".: la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, que son consignas que tiene en lo cotidiano realidades que hoy son absolutamente trastocadas".Respecto del desdoblamiento de las elecciones en la provincia, manifestó que en Unidad Ciudadana "no fuimos consultados respecto de esto. Por lo que he venido siguiendo por los medios, los partidos de la oposición no han sido convocados o no asistieron a los encuentros con el gobierno".A juicio de Osuna "el Consejo provincial del PJ, congreso partidario no vienen funcionando como tal. Son estamentos o estructuras del partido que tradicionalmente han ido actuando en instancia s que son definitorias en la construcción de una propuesta electoral. Y entendí, como muchos, que la consulta se iba a dar pero no se dio"."El Gobernador, en su gobierno, ha decidido privilegiar relaciones y amistades que nosotros ponemos en la vereda de enfrente, pero al mismo tiempo ha decidido no activar ámbitos que son los propios, los del partido que él preside, que son de intercambio, de diferencias y de coincidencias", opinó. Osuna contó que es miembro del Consejo Provincial del PJ "desde hace mucho tiempo, unas dos décadas" y que "siempre ha funcionado, en mayor o menor medida".Consultada respecto de si Unidad Ciudadana irá a internas o por fuera del PJ, aseveró: "No es una definición que nosotros hayamos tomado o tengamos firme, consideramos las dos opciones. Seguramente de esto hablaremos el sábado en Villaguay, pero dada ya la definición del Gobernador, emperezamos a trabajar. No hemos planteado candidaturas. Quien anticipa el proceso electoral planteando candidaturas ha sido el propio gobernador. Lo evaluaremos".", destacó.Relató que participa en Instituto Patria, "de un equipo que sigue paso a paso todas las acciones del federalismo y también en la Universidad Arturo Jauretche. He tenido la oportunidad de hablar con Cristina Kirchner. Creemos que ella tiene que ser la nueva presidenta", en las próximas elecciones.