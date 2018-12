José Luis Gioja estará este sábado en Villaguay

El presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, José Luis Gioja, confirmó su presencia en el acto de Villaguay que se realizará este sábado 15 organizado por sectores del justicialismo y los movimientos que integran Unidad Ciudadana en Entre Ríos. Desde la organización confirmaron que habrá más presencias de figuras nacionales



Gioja manifestó que "el partido justicialista luego de su intervención pudo incorporar a compañeros a la conducción y través de la mesa de acción política se viene trabajando en la coordinación de tareas con el fin de lograr la unidad necesaria para vencer a Macri y el frente Cambiemos".



"Hay una situación de emergencia más que complicada, y las grandes mayorías están perdiendo derechos día a día. Sin ninguna duda, esto obliga a los opositores, y fundamentalmente a los justicialistas, a levantar la bandera de la unidad, que haga posible la construcción, la creación de una herramienta que permita ganar las elecciones y desplazar a quienes hoy están usufructuando el poder en la Argentina" señaló.



"Debemos ponernos de acuerdo en 20, 25 temas básicos y avanzar en la unidad, porque la realidad nos debe llevar a obrar con inteligencia y sin mezquindades. No marcamos con el dedo a nadie, el límite es Macri, que lo padece el pueblo argentino" explicó el dirigente sanjuanino.



Para Gioja, "la gravedad de lo que nos pasa nos debe llevar a obrar desinteresadamente, hoy más que nunca debemos decir primero la patria, luego el movimiento y por último los hombres. Nadie sobra, todos tenemos algo para hacer, no puede haber nadie afuera, no puede haber límites, la unidad es con todos".



"Voy a recorrer el país de norte a sur, este sábado voy a estar en Villaguay con los compañeros de Entre Ríos. Soy optimista, es posible, no podemos permitir más que vuelva a gobernar el neoliberalismo" finalizó. (APF)