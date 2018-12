La inflación y la pobreza son "deudas" del gobierno, dijo Frigerio

Frigerio sostuvo que "una de las deudas" de la administración de Mauricio Macri es "seguir bajando la inflación", y aclaró además que "la pobreza por ingreso" es otro de "los desafíos del Gobierno" para el último año de gestión.



El titular de la cartera política se expresó de este modo en declaraciones formuladas en la Casa de Gobierno junto a la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, al término de la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri.



Sobre la pobreza, Stanley dijo que "uno de los primeros pasos para reducirla" es poner esa problemática "en el centro de la agenda" y "decir la verdad", como lo planteó el gobierno a través de datos suministrados por el Indec.



Asimismo, dijo que se debe "entender" que la pobreza no sólo se vincula con el "ingreso" y destacó que ésa es "una de las prioridades" sobre las que trabaja el equipo de gobierno "coordinadamente".



Al ser consultado acerca de cómo evaluaba los tres años de administración de Cambiemos, Frigerio respondió que fueron "años intensos, no exentos de dificultades", pero aclaró que esa situación "no impidió avanzar en muchos aspectos", a pesar de "la coyuntura difícil" durante abril ante la "crisis por el shock" financiero.