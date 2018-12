"Si consensuamos en el radicalismo con Cambiemos seremos gobierno en Entre Ríos"

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

Alternativa Radical concretó un encuentro con representantes de todos los departamentos, a los fines de analizar la posición que los congresales del sector llevarán al congreso del Radicalismo el próximo sábado 15 de diciembre, como así también la posibilidad de presentar una oferta electoral en las próximas elecciones del 2019 para gobernador y cada uno de los cargos a elegir en la provincia de Entre Ríos.



El encuentro, que se desarrolló este sábado en el Centro Comercial de Villaguay, fue conducida por el ex Senador Aturo Vera, el Intendente de Chajarí Pedro Galimberti, el ex Diputado Nacional Fabian Rogel, el Intendente de Sauce de Luna Pedro Aliano, el Intendente de Bovril Alfredo Blochinger, la vice intendenta de Alcaraz Sara Folleto, entre otros, se dio un gran debate sobre la situación nacional y particularmente sobre la cuestión provincial.



Según se informó a través de un comunicado, "todos coincidieron que la posibilidad que Pedro Galimberti encabece la candidatura a gobernador por el radicalismo en Cambiemos se presenta como una opción distinta, de aires de cambio, y con una gestión exitosa que respalda dicha candidatura".



Al respecto, Galimberti, después de agradecer la confianza, aseguró que "la idea es buscar la más amplia apoyatura en los intendentes, y en todos los dirigentes de la provincia, para fortalecer un planteo que nos haga competitivo frente al peronismo". Sostuvo que "una candidatura de un sector, como ya lo había adelantado Alternativa en otros documentos, no le sirve a nadie. Lo que sirve es una propuesta integradora que sume la mayor cantidad de voluntades".



En su turno, el ex Diputado Nacional Rogel, señaló: "La unidad y los consensos del radicalismo son fundamentales para que el radicalismo en Cambiemos pueda ser gobierno. El peronismo no tiene más nada que ofrecer en la provincia. Tiene muy poco de gestión y nada de transformación, sobre todo en estos últimos años".