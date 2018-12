Macri volverá el domingo a Buenos Aires para ver la final de la Libertadores

El jefe de Estado decidió seguir el partido que se jugará en España desde Buenos Aires, aunque no se sabe si lo hará en la quinta presidencial de Olivos o en su residencia privada Los Abrojos, ubicada en la localidad de Malvinas Argentinas.



El Presidente decidió regresar el domingo desde Chapelco, donde descansa junto a su esposa, Juliana Awada, y a su hija menor, Antonia, tras las intensas jornadas de actividades que le demandó la Cumbre del G20.



Si bien aún no se dio a conocer la agenda de actividades oficiales, el mandatario retomará sus tareas el próximo lunes.



El primer mandatario se encontrará con el espíritu navideño al retomar sus actividades en la Casa Rosada la próxima semana, gracias al Pesebre emplazado en la explanada de la sede gubernamental y el tradicional árbol de Navidad.



Macri compartió desde su cuenta de la red social Twitter la foto del gigantesco árbol que se armó en la estación de trenes de Retiro y que acompañó con la frase "la Navidad llegó a Retiro".



El Pesebre y los tradicionales árboles de Navidad, comenzaron a ser armados en la sede gubernamental, en coincidencia con la tradición católica que se lleva a cabo el Día de la Inmaculada Concepción de María, que se celebra cada 8 de diciembre.



En el marco de su descanso, el jefe de Estado aún no pronunció en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso, sobre la postergación del tratamiento de la ley de barrabravas en la Cámara de Diputados, que pospuso el debate de dicha iniciativa para el 18 de diciembre.