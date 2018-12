Landó: "Todos los docentes deberían estar capacitados para dictar la ESI"

La presidenta del Consejo General de Educación, Marta Landó, sostuvo que todos los docentes "deberían estar preparados para dar temas de educación sexual" y agregó que, en caso contrario, no deberían tratar el tema. Pidió que los padres "se queden tranquilos" porque el tema se encara con responsabilidad y respetando las edades de los chicos.



Landó puntualizó que "la ley de Educación Sexual Integral no es nueva, es del año 2006 y desde entonces está vigente en todo el ámbito nacional y es aceptada en todos los distritos a través de una resolución del Consejo Federal de Educación. En el caso de Entre Ríos, por Resolución 340 estamos adheridos a dicha ley nacional, porque la norma debe ser acatada y aplicada en los términos fijados y, de acuerdo a cada modalidad, se le van brindando los contenidos a los chicos".



La titular del CGE expresó que "los chicos tienen derecho a preguntar y a que se les responda dentro de lo que el alumno puede comprender. Es decir: así como los docentes no pueden darles conceptos de algebra a un niño del nivel inicial, esto también es válido para la ESI, por eso se les brindan conceptos sobre la higiene del cuerpo, el respeto por el propio cuerpo y por el de sus compañeros".



Asimismo explicó a Radio Máxima que "todos los docentes están preparados para dar ESI, porque todos los institutos de Formación docente los capacitan. Si hubiera docentes que no estuvieran preparados, deberán capacitarse y para eso hay cursos en forma constante que se vienen llevando adelante. Que algunos docentes no quieran hacerlo o no sepan interpretar la temática es otra situación y si no se sienten preparados no deben dar clase de ESI".



En cuanto a los estudiantes, Landó manifestó que "si un alumno no está de acuerdo con recibir clases de ESI podrá retirarse, previo a sus padres hayan pedido autorización a las autoridades de la escuela donde asiste su hija o hijo, pero se debe respetar el derecho que aquellos chicos que si quieran recibir conocimientos sobre educación sexual integral. No obstante los padres deben quedarse tranquilos porque los docentes abordan esta temática con mucho responsabilidad y con respeto a los derechos y a la diversidad".