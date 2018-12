La ministra de Salud se reunió con autoridades sanitarias de Chile y Brasil

Autoridades sanitarias de Chile y Brasil fueron recibidas por la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, en el marco de una visita de certificación que permitirá a DomínguezLab la realización de pruebas de equivalencia biológica para la industria farmacéutica de ambos países.



La ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, visitó el Centro de Investigación Biofarmacéutica DomínguezLab, ubicado en la calle Martín de Moussy 41 de Paraná, y mantuvo un encuentro con los directivos junto a funcionarios del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) y de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil. La instancia responde a que DomínguezLab recibirá la cuarta rehabilitación como centro argentino para realizar pruebas de equivalencia biológica al país trasandino y se abrió a la oportunidad de ofrecer y exportar servicios tecnológicos a Brasil.



En tanto que, el año pasado, la institución que participó de la misión comercial del gobierno entrerriano a Bogotá, obtuvo la certificación de Colombia.



La titular de la cartera sanitaria les dio la bienvenida a la ciudad a los funcionarios chilenos y a los consultores brasileños. "Esta institución es un orgullo entrerriano y tenemos el beneplácito de acompañarlos en el otorgamiento de estas certificaciones con todo el valor agregado que representa porque, si bien no depende del Estado, trabajamos hace muchos años con este laboratorio", expresó.



Velázquez refirió en la oportunidad: "Tenemos un sistema de salud universal en nuestro país, razón por la cual estamos promoviendo y procurando los equilibrios del recurso presupuestario tendiendo a la eficacia y eficiencia no solamente prestacional sino también de los insumos".



La comitiva además de recorrer las instalaciones y conocer los distintos equipamientos de innovación tecnológica, saludó a cada uno de los profesionales y felicitó personalmente a la bioquímica Elsa García de Domínguez como fundadora y alma mater de la institución quien, al decir de Velázquez, "siempre guardó un alto valor ético y de prestigio dentro del componente"



Por su parte el director general del instituto, Mario Domínguez, explicó: "DomínguezLab sería una especie de puente para que esta exigencia sanitaria de calidad de ambos países pueda ser cumplida por la industria farmacéutica". En este sentido, amplió que el centro se dedica a demostrar mediante pruebas clínicas la eficacia y seguridad de la formulación farmacéutica, lo que permite el registro de un genérico (bioequivalente) en estos mercados.



El profesional reconoció que en el país abundan los productos de formulaciones parecidas, no genéricos.



Cabe destacar que la institución, autorizada por el Ministerio de Salud a nivel provincial y por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en el ámbito nacional, articula acciones con el Estado a través de las carteras de Salud y Producción. También se encuentra desarrollando estudios en medicamentos de uso veterinario en animales de consumo ?aves, ovinos y bovinos? con un fuerte impacto en las exportaciones.



Por último, Domínguez recordó que en 2017 obtuvieron la acreditación del Instituto de Vigilancia y Control de Medicamentos de Colombia, cuyos referentes fueron recibidos por el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, en el marco de la visita de certificación.



Desde Salud acompañaron el encuentro y recorrido por las instalaciones el coordinador general de la cartera sanitaria, Germán Coronel y el director de Prestaciones, Eduardo Elías. En tanto que por el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) asistieron Daniela Silva Molina y Claudio Badilla. Y por DomínguezLab participó el director de Proyectos para la Innovación, Carlos Bertoncini.