Bordet bregó por "reglas claras" para que la industria sea "viable"

Las obras

Aportes y recorrido

"Reclamamos con fuerza que fijen reglas claras para que la producción local y la industria puedan ser viables y no tengamos que vivir de los productos importados que nos llegan y nos hacen perder las fuentes de trabajo. Esto es clave para poder desarrollarnos como comunidad", expresó el gobernador Gustavo Bordet al recorrer el departamento Uruguay."Desde la provincia hemos tenido políticas claras de acompañamiento a los sectores de la producción, fundamentalmente, de la avicultura que en la provincia constituyen la principal cadena de valor ", afirmó el mandatario.En San Justo, donde recorrió la obra de acceso que ejecuta la provincia con un 80 por ciento de avance y entregó aportes a organizaciones civiles, sostuvo que "los aportes y obras, en estos momentos críticos, que están destinados a clubes, centros infantiles, que sirven de contención para nuestros niños y jóvenes, son fundamentales. En momentos difíciles, que atravesamos crisis profundas, hay que estar al lado de la gente y de la población más vulnerable"."No podemos desentendernos de ese costado social. Hay que trabajar fuertemente en el lado social, por una parte y por otra apoyando a los sectores productivos", expresó.En la oportunidad, tras ser recibido por el intendente Leonardo Cergneux, el mandatario dijo que "venir a San Justo significa venir a una ciudad donde tengo muchos afectos, amigos, familia, aquí descansan en el cementerio mis abuelos. Venir es recordar los mejores años de mi vida, cuando era niño y joven".Recordó que en la anterior visita el intendente le mostró el deterioro del acceso a la ciudad y le habló de la necesidad de repararlo. "Nos pusimos a hacer el proyecto, a buscar el financiamiento y hoy las obras están en marcha y además comprometimos, como ampliación, las cuadras de pavimento dentro de la ciudad porque también se necesitan para una mejor calidad de vida de los vecinos", afirmó el mandatario.En ese sentido, se refirió a la "necesidad de trabajar distintos aspectos vinculados a nuevos desafíos" y agregó que se trabajará para llevar adelante "la obra de pavimentación al palacio municipal, con el mismo criterio que para el acceso, como así también el acceso por la ruta 39".Bordet aseguró: "Estamos para solucionar los problemas, buscar los recursos para poder aplicarlos a obra pública y resolver las necesidades que cada comunidad tiene".Finalmente, sostuvo que "hay que trabajar y hacerlo desprovistos de todos los intereses particulares, individuales o políticos. Tenemos que trabajar con un criterio general y amplio, no hay ningún interés particular que pueda ser superior al interés general que tiene la población. Y en esto tenemos que estar todos juntos, para tener más obra pública, más inclusión social, más trabajo y más industrias".Por su parte, el intendente Leonardo Cergneux dijo que "poder tener la presencia del gobernador por segunda vez en nuestra localidad, en este caso para inaugurar y recorrer obras, nos pone muy contentos".Agradeció al mandatario porque "nos ha dado la posibilidad de poder restaurar el acceso a San Justo; son 30,5 millones de pesos la obra, que está en un 80 por ciento de avance. Además, nos aprobó una ampliación para la pavimentación de 15 cuadras en la localidad, que son otros 12 millones de pesos. Esto muestra a las claras la inclusión que tiene nuestro gobernador para una localidad chica".Por otro lado, destacó que "cuando comenzamos nuestra gestión no teníamos cajeros automáticos, estuvimos gestionándolo 10 años y en el primer año de esta gestión de Bordet pudimos tenerlo".También agradeció la obra del edificio del Registro Civil, Juzgado de Faltas y Concejo Deliberante, que "hicimos con recursos propios y un aporte de la provincia, que costó casi 5 millones de pesos".Asimismo, destacó la Sala de Rayos X que se inauguró en la localidad y la Sala de Ecógrafo en Pronunciamiento, que "nos va a permitir que los pacientes que necesiten placas de Pronunciamiento vengan a San Justo y viceversa. Creo que esto marca la forma de trabajar del gobernador"."Nosotros estamos trabajando con el gobierno provincial, tratando de llevar mejor calidad de vida a nuestros vecinos", finalizó.En su visita a la localidad, el mandatario entregó aportes por casi dos millones de pesos para entidades deportivas y sociales de San Justo y Basavilbaso; para obras en Herreras y Pronunciamiento; micremprendimientos y celebraciones de Pronunciamiento; festividades de Colonia Elía; y entidades sociales de Concepción del Uruguay y Pronunciamiento.Además, visitó las obras del nuevo edificio del Registro Civil, Juzgado de Faltas y Concejo Deliberante; inauguró la Sala de Rayos X; visitó el nuevo cajero automático; en la escuela Nº 12 Rafael Obligado, entregó aportes para la cooperadora, juegos y libros; y en el Club Los Gorilas, donde inauguró un SUM. Finalmente, recorrió la escuela 54° Alcides Dorbigny.Estuvieron presentes junto a Bordet los ministros de Planeamiento, Luis Benedetto; de Desarrollo Social, Laura Stratta; y de Gobierno, Rosario Romero; el secretario general de la Gobernación, Edgardo Kueider; el senador provincial René Bonatto; los diputados provinciales Marcelo Bisogni y Silvio Valenzuela; la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Landó; la titular de Vialidad, Alicia Feltes; intendentes y presidentes de juntas de gobierno de localidades vecinas; demás funcionarios provinciales y municipales.