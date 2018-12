Avruj: "Derechos humanos y seguridad no son antagónicos sino complementarios"

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, defendió el nuevo protocolo de uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad federales y señaló que "derechos humanos y seguridad no son antagónico sino complementarios".



En el marco de su viaje a la ciudad cordobesa de Río Cuarto para participar de la despedida con honores de los restos un soldado argentino repatriado desde las Islas Malvinas, Avruj remarcó que la resolución de la ministra Patricia Bullrich cumple con las normativas internacionales de organismos como la ONU.



"El Presidente (Mauricio Macri) está comprometido en este trabajo y nosotros estamos en un cambio cultural. Tenemos que entender que derechos humanos y seguridad no es antagónico sino complementarios", sostuvo en declaraciones reproducidas por El Puntal de Río Cuarto.



Avruj señaló además que no cree que haya más casos de "gatillo fácil" con esta normativa y remarcó que, en caso de que esto ocurra, "está la Justicia para actuar".



Por otra parte, señaló que no hay una "doctrina Chocobar" y aseguró que lo que el Gobierno busca es implementar un reglamento para que la Policía pueda ejercer sus funciones "con profesionalismo".