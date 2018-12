Abogado insiste con el pedido de jury contra el procurador García

Política Presidente de Jurado de Enjuiciamiento rechazó denuncia contra procurador García

El abogado Carlos Guillermo Reggiardo interpuso un recurso de reposición para que sea el pleno del Jurado de Enjuiciamiento el que evalúe su denuncia contra el Procurador General Jorge García, que había sido rechazado in limine por el presidente del cuerpo, el diputado Diego Lara (PJ).El denunciante, además, recusó al legislador dado que "adelantó opinión" y manifestó que le pedirá juicio político.Reggiardo, quien había pedido la remoción del Procurador General, presentó el pedido tras la decisión de Lara de rechazarla in limine y de manera personal (sin convocar al cuerpo completo), en base a interpretar que la acusación contra García debía ser tramitada mediante el mecanismo del juicio político y no por el jury.Además, Reggiardo insiste en que la vía del jury es la correcta para juzgar la conducta de García.Lara había entendido: "Otra de las razones que abonan la postura de esta Presidencia, en el sentido de que el Procurador General no puede ser enjuiciado y eventualmente removido ante el Jurado de Enjuiciamiento, la constituye su rol de "acusador" de los sujetos enjuiciables a través del Jury, según lo determina el artículo 27° de la propia Ley 9.283, siendo parte integrante de este procedimiento, lo que evidencia que la ley provincial no consideró al Procurador General como sujeto removible a través del Jurado".La respuesta del demandante fue: "Este análisis deja en evidencia el apego a las formas monárquicas de Lara, ya que el acusador es el órgano no el funcionario y que el Jury es contra Jorge Amilcar Luciano García y no contra el órgano, por lo que puede acusar cualquier fiscal que la procuración designe, el ejemplo más evidente es en el amparo de Rubén Pagliotto que forma parte de la denuncia, donde se promovió un amparo contra García y la Procuración intervino a través de su adjunta, y el proceso concluyo con sentencia adversa".Debido a estas circunstancias, Reggiardo anticipó: "Voy a recusar formalmente a Diego Lucio Nicolás Lara quien firmó esta resolución, a mi entender nula, con un evidente abuso de autoridad, y auto asignándose facultades que la ley no le asigna. Él ha adelantado criterio, y creo que carece de la imparcialidad necesaria para juzgar, mas allá que considero que se cometió un delito penal, por lo que lo denunciaré ante la fiscalía anticorrupción y solicitare su Juicio Político".