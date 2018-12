Pasó a cuarto intermedio el tratamiento de ordenanza Tributaria en el HCD

En la sesión extraordinaria convocada por el intendente Sergio Varisco para este jueves, con el propósito que el Concejo Deliberante tratara sus proyectos de ordenanza Tributaria y Presupuesto de la Administración Municipal 2019, el oficialismo sufrió un traspié al no lograr los dos tercios (10 votos sobre un total de 15 concejales que componen el cuerpo), para la aprobación de la primera de las iniciativas mencionadas.



Por la afirmativa lo hicieron los cinco ediles de "Cambiemos" (Karina Llanes, Claudia Acevedo, María Marta Zuiani, Carlos González y Emanuel Gainza); dos por el "Frente Renovador" (Silvina Fadel y Luis Díaz) y los dos integrantes de "Paraná de Pie" (Elsa Salazar y Santiago Gaitán).



Por la negativa votaron los legisladores del "Frente para la Victoria" (Cristina Sosa, Stefanía Cora, Sebastián Bértoli, Sergio David Cáceres y Juan Enrique Ríos).



Ante la situación planteada, la titular de la bancada oficialista, Karina Llanes, solicitó pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes.



En este marco, la presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, Josefina Etienot, propuso a su vez un breve cuarto intermedio para acordar entre todos los concejales día y hora para la continuidad del plenario, el cual se convino reanudar el miércoles 12 de diciembre, a las 9.30.



En virtud que en esta sesión extraordinaria se agotó el tratamiento de la ordenanza Tributaria por los motivos apuntados, el único tema a considerar en la continuidad de la misma, el día miércoles venidero, será el proyecto de Presupuesto General de la Administración Municipal para el año entrante. Presencia de funcionarios del área económica Durante la sesión, en la que el cuerpo legislativo se constituyó en Comisión, estuvieron presentes la secretaria de Hacienda, Cristina Ruberto, y el director Ejecutivo de la AFIM, Oscar Rubano.



Este último alcanzó a exponer y responder a numerosas preguntas formuladas por los ediles y por la propia presidenta del Concejo, Josefina Etienot, sobre la Tributaria 2019. Réplica de la oposición Luego de las fundamentaciones de los funcionarios del área económica del municipio y ante el pedido de los ediles del oficialismo de votar el proyecto sin modificaciones, tomaron la palabra los ediles del "Frente para la Victoria".



El concejal Juan Enrique Ríos manifestó sentirse "estafado", y sostuvo: "Hemos estado frente a un monólogo y no a un diálogo como la democracia exige, abrevando de la opinión del otro".



"Pretender votar esto a libro cerrado, sin escuchar a la oposición y que esta sea tenida en cuenta, implica un grave problema para la democracia", aseveró.



Sergio David Cáceres sostuvo: "Estamos frente a una pantomima en este simulacro de debate, yo también me siento estafado y no quiero que se siga estafando a los ciudadanos y a los vecinos, a quienes no podremos darle ninguna respuesta".



La legisladora Stefanía Cora dijo que "todo esto ha sido un acto de simulación y una total falta de respeto a los ciudadanos". Votación A continuación se sometió a votación la moción del concejal Cáceres de concluir el tratamiento en Comisión de la Tributaria y pasar a la consideración del proyecto por parte de los ediles en el recinto.



La propuesta fue acompañada por los ediles del "Frente para la Victoria" y el concejal Santiago Gaitán ("Paraná de Pie"), quien sostuvo: "Coincido con el concejal Cáceres, si nada va a cambiar para qué vamos a hablar".



Luego de que esta propuesta contara con los votos necesarios, se dio por finalizado el tratamiento en Comisión del proyecto de Tributaria Municipal para el año 2019, por lo que los funcionarios del ejecutivo se retiraron del recinto.