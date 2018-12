Julio Solanas encabezará el próximo sábado, un acto en la ciudad de Colón

En el marco de su recorrida por el territorio provincial, el Diputado Nacional Julio Solanas (FpV) visitará, este sábado 8 de diciembre, la ciudad de Colón.

Unión Ciudadana Departamento Colón, espacios políticos y sociales invitan a participar del acto que tendrá lugar en la Unidad Básica "17 de Octubre" (local del Partido Justicialista departamental) en calle Vieytes, entre Urquiza y 12 de Abril, a las 18.30.



La visita de Solanas se da en el marco de una realidad local, provincial y nacional complejas. "Desde estos espacios, estamos convencidos que hay que cambiar el modelo económico. Este modelo fracasó porque los ciudadanos no llegan a fin de mes, pero el plan económico no se puede cambiar desde una provincia ni desde un municipio si no se tiene un proyecto con políticas económicas nacionales", señalaron en un comunicado enviado a este medio.



En esta línea de pensamiento, Solanas "trabaja para una construcción que sirva en 2019 para poner un límite a la economía argentina para que cambie el rumbo y cambie el gobierno nacional, porque esto rige todas las políticas de ajuste que estamos viviendo, donde parece que el único camino es el Fondo Monetario y no se habla de reactivación económica, de apoyar a las pymes y a las economías regionales", concluye el escrito.