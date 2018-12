Cáceres: "El nivel de cinismo e hipocresía del Comité de la UCR es asombroso"

Desde el Partido Justicialista de Entre Ríos, el Secretario General del Consejo, José Cáceres, salió al cruce de las declaraciones del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical. El ex vicegobernador afirmó: "el nivel de cinismo e hipocresía de los integrantes del Comité de la UCR que firmaron esas declaraciones es asombroso. Deberían recordar que Montiel eligió fecha de elecciones a dos semanas de que terminara su mandato. O deberían haber estudiado un poco la ley que votaron porque le daba claramente al gobernador la facultad de elegir fecha de elecciones, es más, insistieron en poner dos fechas alternativas. En ese momento argumentaban ´diálogo institucional responsable´. Son muy pocos serios los argumentos que esbozan ahora", afirmó Cáceres.



"Evidentemente algunos dirigentes de la UCR utilizan instancias como estas para llamar un poco la atención, ya que dentro del gobierno nacional, y en especial para el PRO, están más pintados que un mural. Son maniobras de la interna de la interna y piensan más en ver como juegan sus fichas con el PRO dentro de Cambiemos. En lugar de cumplir un rol institucional digno y asistir a un diálogo con el gobierno provincial como un partido centenario, se despachan con agresiones y chicanas de un nivel muy precario", añadió el ex vicegobernador.



"La ley es muy clara, los legisladores de Cambiemos la votaron. Se le da claramente al gobernador la facultad de elegir la fecha de elecciones. No se entiende que es lo que cuestionan. Que lean las leyes que votan primero, por lo menos", cuestionó Cáceres e ironizó: "Tal vez algunos dirigentes de la UCR quieran que las elecciones sean a fines del año que viene, así llegan las lluvias de inversiones que anunció Macri para el octavo o noveno semestre y así capaz se cuelan en alguna lista del PRO".



"El nivel de cinismo e incoherencia que tienen es enorme. Porque además al momento de tratarse la ley que le daba al gobernador la facultad de desdoblar, era un secreto a voces que muchos de sus intendentes la querían", dijo Cáceres.



"Recordamos también los entrerrianos cuando la gestión nefasta y autoritaria de Montiel convocó a elecciones a fines de noviembre de 2003, sin hablar con nadie, en el peor gobierno de la democracia entrerriana", recordó el Secretario General del PJ.



"Igual desfachatadas y desvergonzadas son las críticas a nuestro gobierno provincial. No es descabellado pensar que el Comité de la UCR saca estos documentos intrascendentes para no hablar del gobierno neoliberal de Macri, que está llenando de pobres, indigentes, excluidos y desempleados el país. Hoy UNICEF anunció que según sus estadísticas, casi la mitad de los niños y niñas del país son pobres. El gobierno nacional no ha hecho nada bueno para el pueblo desde que asumió, carece de logro alguno en beneficio de las mayorías como para poder exhibir. Están destruyendo la industria nacional, en un plan de apertura indiscriminada de la economía, extranjerización y destrucción del mercado interno y hacen análisis de nuestro gobierno en forma liviana e irresponsable. Viven en una nube", cuestionó Cáceres.



"Ni siquiera para ir a una reunión institucional sirve parte de la dirigencia de la UCR, lamentablemente. En el medio del desastre neoliberal de Macri, el gobierno de Bordet puede mantener una provincia de pie, haciéndose cargo el gobierno provincial de las obligaciones que el Estado Nacional abandonó, con una fuerte impronta en lo social, sin echar trabajadores, sin perseguir a nadie, apostando al diálogo y la tolerancia. Pobre de los entrerrianos si en esta provincia gobiernan estos dirigentes de la UCR. Serían una mezcla de Macri con Montiel. Una pesadilla para los entrerrianos. Confiamos que esto no va a pasar, para la suerte de la mayoría de nuestros comprovincianos", concluyó José Cáceres.