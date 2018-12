Crearán una cédula escolar nacional: En qué consiste y qué datos tendrá

La Cámara de Diputados de la Nación aprobaría hoy el proyecto que crea la Cédula Escolar Nacional (CEN). Se trata de un registro digital de todos los alumnos del país, desde el nivel inicial hasta el secundario, con datos personales y de su trayectoria escolar. El objetivo: detectar alertas tempranas y prevenir la deserción. En palabras de la ley, "facilitar la individualización, la inclusión social y la fiscalización gubernamental de aquellos sujetos que deban cumplir con la escolaridad obligatoria".El proyecto ya tiene media sanción en el Senado y no encontraría dificultades para ser aprobado en la Cámara Baja.: nombre completo del estudiante, DNI, sexo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, domicilio actualizado, datos personales de los padres, tutores o responsables, embarazo y paternidad/maternidad y, en ese caso, número de hijos, becas, programas, planes sociales o asignaciones familiares recibidos por el estudiante o por sus padres, tutores o responsables.: establecimiento escolar al que asiste, nivel educativo, pase a otros establecimientos y sus causas.: datos de la escuela y la vivienda, estructura, construcción y tipo, si se encuentra en zona urbana o rural, si cuenta con electricidad, agua potable y cloaca, rutas de acceso, medios de transporte, distancia y tiempo desde el hogar a la escuela, a la ciudad y al centro sanitario más cercano.: historia clínica, peso y talla, y constancias de vacunación.: ausentismo mensual, repitencia, abandono escolar y sus causas."El CEN incorporará un mecanismo de alertas para informar sobre los alumnos que registren inasistencias reiteradas. Eso le va a permitir al Estado tener un diagnóstico en tiempo real sobre el sistema educativo nacional. Implica un avance y contribuirá a la igualdad de todos los niños y adolescentes del país", sostuvo el autor de la iniciativa, Julio Cobos.La cédula apunta, por un lado, a identificar a la población en edad escolar, pero también a conformar equipos interdisciplinarios para atender los casos de alerta que se desprendan del programa. A su vez, relevará los planes de vacunación y los controles sanitarios de los chicos.El programa trae aparejado la confección e implementación de un software de carga de datos, que se financiaría con un subsidio estatal. El CEN estará en la órbita del Ministerio de Educación Nacional, aunque podría haber una incompatibilidad con el Sistema Integral de Información Digital Educativa (Sinide), el sistema de estadística nacional.Fuentes de la cartera educativa explicaron a Infobae: "Desde acá se intentó hacer algunos aportes al proyecto de la cédula escolar para hacerlo compatible con algunos esfuerzos que, en la materia, ya estamos haciendo como el Sinide".Del lado del radicalismo, el partido que impulsa el CEN, aseguran que son "complementarios". "El Sinide es el sistema macro de información educativa, mientras que la cédula sería una herramienta de seguimiento que vendría a abonar a sus fines. La ley de Cédula le da rango legal al Sinide además, que ahora está por resolución", le dijo a este medio la diputada Brenda Austin, que hoy defenderá el proyecto en el recinto.A diferencia de lo que sucede en otros países de la región, como Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay que cuentan con sistemas nominales, Argentina aún no tiene base de estudiantes con nombre y apellido a nivel nacional. El Sinide, que se aprobó en 2014 en el Consejo Federal, todavía no cumple esa función.Varias provincias desarrollaron sus propios sistemas de estadística. Santa Fe, Mendoza y La Pampa son algunos de los distritos que más avanzaron. Por lo cual, el trabajo ahora pasa por la transferencia de la información jurisdiccional a la base nacional. Según adelantaron, para dentro de un año, el Sinide entraría en funcionamiento. Cuando eso pase, deberán coordinar las atribuciones con el programa de Cédula Escolar Nacional.