Protocolo sobre uso de armas: sigue la polémica

La diputada nacional y dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió - que en reiteradas oportunidades se mostró defensora de Patricia Bullrich - cargó contra el nuevo protocolo de armas, al sostener que "viola los derechos humanos fundamentales" y por eso el espacio que conduce "no avalará el fascismo".



"A la ministra se le va la mano y a los que se enojan por mi posición en seguridad les digo, el día que maten a un hijo solo por tener pelo largo o morocho se van a acordar de mi", lanzó como una sentencia Carrió volviendo a quedar en el centro de la escena política y mediática, luego de semanas de estar en silencio.



¿Es esta medida de Bullrich un gesto electoral para ganarse más apoyo por parte de un sector de la sociedad?



¿Es lícito pensar que éste tipo de medidas contribuyen a que decaigan los casos de inseguridad? "A los pibes de barrio los van a ir liquidando uno a uno, sin importar la situación" Rubén Almará , manifestó que "esto es más electoral que otra cosa. Es una cortina de humo, está violentando la Constitución Nacional, el Código Penal, el Código de Procedimiento, el principio de inocencia. Por lo que leí van a agarrar a un chico con arma de juguete y le van a pegar un tiro. Si es morocho, liquidalo. Ahora si es Reutemann que está parado en la puerta de un banco con un maletín con tres millones de dólares, lo van a acompañar a casa".



"Esta es la política que se viene a implementar después del G20 el presidente de EE.UU, Donald Trump. Se va a tratar de apropiar de los despojos que va a dejar el macrismo en el país. Mucha gente piensa lo contrario porque la justicia no funciona. Donde ves que una justicia te violenta porque no te da garantías en la defensa en juicios; donde lo primero que hacen, si sos pobre, es meterte en cana, y si tenés plata para pagar un abogado quedás libre. A todo esto lo van a sufrir los pobres. Es un camino peligroso", explicó.



Asimismo, dijo que "lo que Carrió dice está guionado. Este es el efecto Bolsonaro, que llega desde Brasil y los matan. Eso va a pasar acá, a los pibes de barrio los van a ir liquidando uno a uno, sin importar la situación".



Opinó que "el caso Capibá a mí me parece que no fue gatillo fácil. Fue un disparo realizado desde 18 metros, donde la persona fallecida iba tirando hacia atrás. Lo bien que hizo la Policía es preservar la escena del crimen, no permitiendo que nadie tocara el arma. Hay una familia que sufre, que es la del fallecido, pero también un Policía al que le están haciendo tratamiento psicológico y no va a volver más a la fuerza, lamentablemente".



"Acá no hay política, ni abordajes territoriales, ni se trabaja en el terreno. Esto es responsabilidad del gobierno. La mano dura es falta de conducción. Si no tenés alguien que te sepa conducir el país dentro de la normativa jurídica que tenemos, marca esto, la mano dura para evitar las protestas sociales, es el miedo que mete el gobierno. El mensaje es: no salgan porque los matamos", agregó.



Asimismo, explicó que "la gente cuando es citada a la justicia o no va o trata de ponerse lo mejorcito que tiene porque cree que va a ir a un palacio que para ellos es inalcanzable. Es necesario que la justicia, que los fiscales, vayan a los barrios. Que entren a ver y hablar a la gente. Nuestros fiscales no están preparados". "Discutimos sobre las armas pero no de que la mitad de los chicos en Argentina son pobres" Víctor González, periodista , dijo que "a mí me genera una situación de contradicción porque por un lado vamos a pensar esto como una cuestión electoral, tratando de tomar envión después del viento de cola de la cumbre del G20, tal vez con una intención electoral. La mitad de los chicos en Argentina son pobres, según Unicef. Discutimos lo de las armas y no lo otro. Creo que habría que poner en el mismo nivel de debate eso".



"¿Qué se está haciendo para erradicar la pobreza? Ese es el tema, hay que empezar a discutir eso. No hay que hablar del efecto", indicó.



Consideró que "en algún momento nos excedimos en el garantismo y ahora hay que buscar el equilibrio para que se haga justicia". "No hay exceso de garantismo en el país, sino ineficiencia de la justicia" Exequiel Fresler, periodista , señaló que "los delincuentes, los ladrones, los asesinos, todos son ciudadanos, como el vecino y como el de la fuerza de seguridad. Es algo incómodo, feo, nos produce un dolor tremendo, pero es así. Me da la impresión que lo que se pretendió es que se transforme una cuestión de facto, que es que le peguen un tiro a un delincuente, en una cuestión de derecho. En nuestra república no es tan sencillo y no se puede permitir tan fácilmente que las cuestiones de facto terminen convirtiéndose en cuestiones de derecho".



"La mano dura termina no siendo efectiva en ningún caso. No hay exceso de garantismo en el país, sino ineficiencia de la justicia. Para un pobre es mucho más difícil llegar, es más difícil contratar un abogado", manifestó. La opinión de los panelistas El conductor del programa Sebastián Gálligo aseveró que "la violencia genera más violencia, y está comprobado estadísticamente en Estados Unidos, inclusive en los estados en que está presente la pena de muerte".



La periodista Ana Tepsich afirmó: "A mí me llama la atención cómo se opina acá. La gente piensa relativamente parecido a lo que yo pienso. Lo que los invitados y panelistas dicen es entendible, será anticonstitucional, pero? la gente quiere vivir en paz, que yo no sea la que esté encerrada, que sea el delincuente el que esté encerrado. Están todos defendiendo a ellos, a los delincuentes y no a nosotros, que tenemos que estar encerrados. Con esto no estoy diciendo que estoy a favor del gatillo fácil".



La periodista Luz Alcain afirmó: "El protocolo está, está el discurso de los medios porteños, está la paranoia de la gente y los hechos de inseguridad. El discurso sobre la mano dura triunfó hace mucho en términos de discurso político. En 2015 era el discurso de Sergio Massa, lo corría por derecha a Macri, candidato a presidente pro Cambiemos. Y hoy, en el escenario de la política la única repercusión importante que tuvo este protocolo fue la opinión de Lilita Carrió".



El locutor Alejandro Abero, manifestó que "es una cortina de humo. Es anticonstitucional para todos. La cuestión jurídica va a pasar por la jurisdicción. Si el tipo de la Federal mata a un tipo acá en Entre Ríos, será juzgado acá. Y si en la provincia no adherimos ¿quién va preso? Esto es charla y charla".



"La provincia al no adherir, indica que la jurisdicción del muerto va a ser donde el tipo caiga. Muchas provincias no adhieren. Esto es una mentira para que todos estemos hablando de esto y no del informe de Unicef, de la destrucción del sistema económico", agregó.



El panelista Mariano Kohan, opinó que "en el caso Capibá no había pruebas de que el chico haya estado disparando contra la Policía. Su hermano dijo que también estuvo en la joda cuando era gurí pero después consiguió un trabajo y se enderezó. Dijo que su hermano buscaba salir de la joda, se había puesto en pareja, buscaba trabajo".



"La seguridad se ataca de dos maneras: trabajando con la Policía, pero también desalentando el delito con políticas de inclusión. Esto ya viene pasando, se está preparando a la gente para que reclame que maten a los delincuentes", agregó.