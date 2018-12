La provincia de Buenos Aires reguló el juego online

La Iglesia fustigó la iniciativa de Vidal

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley el Presupuesto 2019 que propuso la gobernadora María Eugenia Vidal, y la Ley Impositiva.Esta última, creay será de un 2%. Con este gravamen al juego, la Provincia espera una recaudación de 5 millones de pesos.Sobre todos los premios resultantes de las sucesivas apuestas slots, se destinará: "7% a la totalidad de los municipios de la Provincia de Buenos Aires, según Coeficiente Único de Distribución (CUD), y 3% las comunas que cuenten en su territorio con salas de juego, según CUD".En cuanto al juego online, la Ley Impositiva 2019 regula en sus artículos 142 y 143 las modalidades incluidas, de "juegos de casino -de mesa y máquinas electrónicas de juegos de azar automatizadas-, apuestas deportivas, loterías y los que se definan mediante reglamentación, donde se arriesguen cantidades de dinero sobre resultados futuros e inciertos, con independencia que predomine en ellos el grado de destreza de los jugadores o sea exclusivamente de suerte o azar", realizados a través de los medios online.Quien reglamente la actividad será el Poder Ejecutivo provincial, a través del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) de Buenos Aires, y a esos fines, se determina la creación del Registro de Licencias de Juego On Line, donde se incluirá a quienes resulten operadores de las licencias otorgadas. Se establece un máximo de siete licencias.Los, además de registrar un dominio perteneciente a la zona especial designada por el IPLyC, para el desarrollo y la comercialización a través de Internet de las actividades de juego.Las utilidades brutas producidas por los juegos online (la diferencia entre el monto total ingresado, descontando el pago de premios) se distribuirá un 8% a Rentas Generales, para atender acciones inherentes a educación, promoción y asistencia social, conforme lo determine el Poder Ejecutivo; y el porcentaje remanente para el operador, previa deducción del canon que se determine posteriormente en la reglamentación. Los operadores deberán pagar, además de Ingresos Brutos (15%), un canon al IPLyC que no podrá ser menor al 2% de las utilidades brutas.La Iglesia católica cruzó a la gobernadora María Eugenia Vidal por habilitar las apuestas on line y ampliar la franja horaria de venta de bebidas alcohólicas en la provincia de Buenos Aires.Los reproches quedaron expuestos en un documento firmado por la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia, que coordina el padre José María "Pepe" Di Paola, y que depende de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), de Oscar Ojea.Bajo el título, la CEA cuestionó la promulgación de la Ley Fiscal e Impositiva que legalizó el mercado virtual de apuestas, de las cuales casi 60% son deportivas, y aseguró que fue un tema que"Cualquier joven desde el celular podrá estar en línea con la enorme oferta que presenta el juego on line, la población de alta vulnerabilidad en la que vivimos recibirá mensajes ambiguos y peligrosos", remarcaron, y repudiaron que el Estado provincial en lugar de ofrecer posibilidades para capacitarse y conseguir su primer trabajo, ofrezca la "timba como posible solución a su vida"."Sabemos por experiencia el dolor que causa en la familia cuando el juego se torna peligroso", advirtieron. "Esto supone que todo aquel que está bancarizado, aunque sea por las asistencias sociales, sería un posible jugador", alertaron.Por otra parte, pusieron la eficacia de la reglamentación de la ley para "atender" los casos de ludopatía y rechazaron la justificación del oficialismo de que esta norma frena el negocio del juego clandestino. "sin considerar los daños que deja", enfatizaron los obispos.En el sector de las apuestas esperaban con ansias esta promulgación, aunque refunfuñan por los impuestos. Bwin Argentina, cuya empresa matriz es Bwin Interactive Entertainment AG, es la empresa mundial líder en apuestas por Internet. Ya tiene un pie en la ciudad de Buenos Aires, aunque una medida judicial frena el desembarco desde 2007. Solo opera en Misiones. Su estrategia fue auspiciar en los principales medios deportivos para introducir la marca. Hasta es auspiciante del Real Madrid.Firmas como Bet365 y PokerStars están interesadas, como otras son las que se dedican al turf, los juegos de casino y eventos en vivo, como por ejemplo, quién ganará un reality show. JackpotCity ya ofrece $ 56.000 virtuales gratis no canjeable por efectivo. Boldt, empresas españolas como Codere, inglesas apoyadas por la embajada británica y hasta representantes de la India expresaron entusiasmo. Otros que tienen bingos y casinos en la provincia son Argentine Gaming Group (AGG), de Martín y Gastón Blaquier; Compañía de Entretenimiento y Turismo (CET), de Roggio; Midas; Antonio Lacquaniti; Daniel Mautone; Golden Jack, entre otros.Trascendió que Daniel Angelici y Gianfranco Macri también serían posibles beneficiarios. El presidente de Boca Juniors posee tres empresas listas para adecuar papeles e inscribirse en el registro oficial: Bingo Ramallo S.A.; World Games S.A., y Desarrollos Maipú S.A.. El hermano del presidente se mencionó asociado a Mautone, quien ya explota una compañía de juegos online en Colombia.