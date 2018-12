Ultiman detalles para definir el receso en la administración pública entrerriana

Elecciones

La ministra de Gobierno, Rosario Romero, informó aque todavía no están establecidas las rechas de asueto y receso administrativo para fin de este año y principio del próximo, como se hace habitualmente. "Lo está definiendo el secretario general de la Gobernación, pero seguramente habrá receso durante los últimos días de diciembre y alguna parte de enero", expresó.Aclaró que "siempre son recesos en los que se mantienen abiertas las oficinas. El año pasado el Ministerio de Gobierno funcionó en toda su estructura, con guardias. No es que cierra el servicio administrativo. A lo mejor se interrumpen plazos, pero las decisiones administrativas continúan y el gobierno no puede cerrar".Cabe recordar que el año pasado se decretó asueto administrativo para los últimos días de las fiestas, en coincidencia con los festejos navideños, mientras que se estableció receso para la administración pública provincial durante las dos primeras semanas de enero de 2018, computándose este periodo a cuenta de la licencia ordinaria de los agentes estatales.Por otra parte, Romero ratificó para el domingo 14 de abril las elecciones primarias y para el 9 de junio del año próximo las generales en Entre Ríos.Resaltó que con los partidos políticos buscarán "consensuar modalidades de campaña y ver cómo hacemos el escrutinio provisorio". Puso relevancia cobre lo importante de realizar "campañas limpias con debates, sin perturbar la vida cotidiana de las personas ni ensuciar la vía pública. Propiciaremos que no haya pasacalles en las ciudades, para no ocasionar peligros ni daños".Finalmente, la ministra admitió que desdoblar los comicios "Tiene su costo extra. Pero todas las campañas son costosas. Los Estados solventan los gastos. Ninguna sale gratis".