Violencia en el fútbol: Solanas propone crear un Consejo Federal de Seguridad

El diputado nacional Julio Rodolfo Solanas (FpV- Entre Ríos) presentó un proyecto de ley que tiene por objeto "articular un sistema legal dirigido a prevenir, reducir y erradicar la violencia y la intolerancia en el deporte". La misma encuadra a todas las competiciones deportivas amateurs y profesionales, privadas y estatales, que organicen las Asociaciones Civiles Deportivas.



En el marco de la reunión conjunta de las comisiones de Deporte y Legislación Penal que este martes trató el proyecto del gobierno nacional que propone crear un "Régimen Penal y Procesal para la Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Futbolísticos" y cuyo objetivo es agravar las penas para los denominados "barrabravas", Solanas planteó que "no hay que circunscribir el tema sólo al fútbol" y presentó un proyecto más amplio, que abarca a la violencia y la intolerancia en el deporte.



El texto propone la creación de un Consejo Federal de Seguridad y de una Fiscalía especializada que investigue "las complicidades" entre las dirigencias y los violentos. También avanza sobre la estipulación de medidas de seguridad y venta de entradas nominales, entre otros puntos.



"En esto de los barrabravas hay responsables que son dirigentes deportivos, sobre todo de clubes grandes. Hay dirigentes que se han valido de barras para ser jefes en clubes, lo sabe todo el mundo pero queda invisibilizado, por eso una ley que le de visibilidad a esto es correcto, pero me parece que se debe hablar de todo el contexto", aseveró Solanas al defender su proyecto.



La iniciativa del legislador entrerriano propone:



- Establecer un Consejo Federal de Seguridad en espectáculos Deportivos, que garantice la participación de todos las instituciones, asociaciones y entes con competencia en la materia.



- Crear la Fiscalía para el Régimen Penal en Espectáculos Deportivos, como unidad fiscal especializada en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.



- Las Asociaciones, Federaciones y Confederaciones Deportivas nacionales deberán designar un responsable de seguridad ante la Agencia Federal de Seguridad en Espectáculos Deportivos.



- Crear una Base Unificada de Datos y Antecedentes relativos a la Violencia en Eventos Deportivos, la cual tendrá carácter confidencial y se deberá adecuar a la normativa vigente sobre protección de datos personales.



- Crear el Programa Nacional de Prevención de Hechos de Violencia e Intolerancia y Asistencia a sus Víctimas.



- Establecer el sistema penal aplicable a actos de violencia o intolerancia en todas sus formas durante la realización de eventos deportivos.



"Como diputado nacional quiero que un tema así tenga una visión federal, que atraviese a todas las disciplinas y que vaya a fondo con las responsables. No quisiera que sea una cuestión circunstancial, ni ser parte de una estrategia mediática y que después no se trate más el tema", explicitó el diputado nacional.



En ese marco, destacó que "la realidad de las provincias es que en el 90 por ciento de los asistentes a los partidos de fútbol son gente que va a disfrutar, y los violentos son los menos".