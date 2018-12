Aguad ratificó que es "técnicamente imposible" recuperar el submarino

Durante la presentación del ministro de Defensa, Oscar Aguad, frente a la bicameral del Congreso que investiga lo sucedido con el ARA San Juan, una mujer familiar de uno de los tripulantes preguntó si se iba a reflotar la nave, a lo que el funcionario no contestó. Más tarde, Juan Aramayo ?padre de uno de los submarinistas-, expresó: "Quiero el reflote, porque ahí adentro se va a ver la pura verdad; si no hay reflote siempre vamos a estar con la verdad parcial".



"Adentro del submarino está la verdad, ahí está quiénes son los responsables de esta tremenda tragedia. Si no hay reflote, no va a haber justicia", sostuvo Aramayo.



Luego, el diputado massista Alejandro Grandinetti volvió sobre el tema, preguntando si había tratativas para semejante procedimiento. En esa oportunidad, Aguad sí dio precisiones: "No, no estamos en ese proceso".



"En realidad el dominio del hecho lo tiene la jueza de Caleta Olivia, ella tiene que determinar, pero hemos hecho averiguaciones con la gente experimentada de la Armada, y técnicamente no hay hoy ningún elemento técnico que permita extraer un submarino de esa profundidad, en el lugar donde está. Hoy es técnicamente imposible", sostuvo.



Asimismo Aguad señaló que "alzar un submarino con ese peso" garantiza que la nave "se va a partir. Es muy difícil con la presión del agua, y si tiene agua, casi duplica su peso y los arneses que hacen falta aumentarían considerablemente el tonelaje del objeto a levantar".



Por último, Aguad aclaró que en la reunión reservada los tres almirantes que lo acompañaban serían capaces de "contestar mejor" que él sobre el tema.



Parlamentario.com.