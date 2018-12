El gobernador Gustavo Bordet y el intendente de Villa Paranacito, Gabriel García, analizaron el estado de obras en el departamento Islas del Ibicuy, en función del seguimiento que vienen realizando del comportamiento climático, para minimizar las consecuencias por una posible creciente de los ríos en la zona.



Tras el encuentro que se desarrolló este martes en Buenos Aires, el intendente destacó que fue una jornada "productiva" y explicó que desde hace tiempo "venimos haciendo un monitoreo de nuestra zona, por una posible emergencia hídrica a raíz de la situación climática, que actualmente no es alarmante. Hemos hablado con el gobernador sobre las obras que tenemos en ejecución y que se utilizan para atenuar los efectos de una posible emergencia".



En ese sentido, mencionó que dialogaron sobre "el tema de la defensa que está ya en su etapa final y en este momento ya está en funciones" y comentó que analizaron "de qué manera la podemos terminar". Agregó que también dialogaron sobre otras obras que ya se están por finalizar, "que tienen que ver con cuestiones edilicias de escuelas, jardines, que ante una situación de emergencia hoy tendríamos resguardadas".



Respecto de la situación en la zona, mencionó que "en este momento hemos tenido la sudestada, recordemos que estamos en la parte sur y cada crecida del río De la Plata rápidamente replica en nuestra zona", además, "el comportamiento del río Uruguay y el río Paraná nos afecta, ya que donde tenemos la confluencia es nuestro Delta".



Sobre el comportamiento climático, explicó que "estamos monitoreano lo que va a ser el año que viene, hoy hay en desarrollo de una Corriente del Niño totalmente diferente a lo que fue el año 2015 al año 2016, pero no obstante estamos ocupándonos ante una posible crecida, sabemos que la vamos a tener". En ese sentido reflexionó: "Si no será el año que viene en algún otro momento porque el ciclo del Niño así lo indica y así es nuestro Delta así que trabajando sobre esas obras".



"En la actualidad simplemente observamos el pronóstico de las lluvias de las que van a aportar a las cuencas tanto de Chaco paraguayo como en la parte de Brasil y en función del agua caída, con anticipación de entre cuatro a seis meses sabemos cuáles van a ser los niveles que vamos a tener en nuestra zona", completó.



Por otra parte, el senador del departamento Islas, Daniel Olano, quien también participó del encuentro, dijo que "como siempre las respuestas han sido positivas".



"Paranacito es uno de los lugares que más se afecta con nuestras inundaciones en el departamento", estimó, así que "estamos previniendo más que nada" porque "hoy no podemos hablar que tenemos una inundación pero sí tenemos que prevenir porque se está hablando mucho de la Corriente del Niño que puede llegar hacia marzo o abril, y estamos viendo las diferentes obras del departamento".



Finalmente, indicó que "si bien el lugar más afectado siempre es Villa Paranacito, a los otros lugares también afecta y a la producción, entonces hay que ir viendo algún paliativo para los productores, para todo el departamento llegado el momento que vamos a tener esos problemas".