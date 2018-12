Contratos: Medidas restrictivas a ocho imputados acusados de "reclutadores"

Medidas de coerción

Con roles menores

Los detenidos

Reclutadores

Los defensores, de acuerdo

La jueza de Garantías Marina Barbagelata aplicó hoy medidas coercitivas por 90 días para un grupo de 8 personas a quienes la Fiscalía sindica como pertenecientes a la "organización" dedicada a defraudar a las arcas de la Legislatura entrerriana mediante contratos truchos de personas, manioabra según la cual se estima un desfalco del orden de los $1.235 millones a lo largo de diez años, entre 2008 y 2018., este lunes prestaron declaración de imputados en la causa que investiga a una supuesta "organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización".La jueza de Garantías Nº1, Marina Barbagelata, resolvió hacer lugar al pedido de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, yde entorpecimiento de la investigación, publicó. En este sentido se les impuso la prohibición "total" de comunicarse con los 350 supuestos contratados que tiene determinados Fiscalía.En este sentido, se acordó incorporar a la audiencia el listado porque los nuevos involucrados aseguraron, enTambién deberán estar a disposición de Fiscalía para cuando se los requiera, puesto que en poco tiempo se les tomará una muestra de cuerpo de escritura para futuras pericias, y deberán contar con el acuerdo de Fiscalía si necesitan viajar al exterior.Esto no constituye una prohibición, puesto que de negarse Fiscalía a ceder el derecho, los imputados podrán recurrir la decisión ante un juez.Aramberrry precisó que desde el Ministerio Público Fiscal se entendió que "el riesgo de entorpecimiento es menor al del resto de los imputados., lo que nos ha llevado a solicitar esta medida que es menor que las del resto".Sin embargo, más adelante, el fiscal tuvo una expresión contradictoria. Fue cuando reiteró que el grupo "no tiene el rol decisorio" que se les atribuye a los otros imputados que están privados de la libertad conTambién coadyuvó a que se privilegiaran las leves medidas, que los nuevos imputados no son funcionarios públicos y quePor su parte, Yedro enmendó el yerro de su colega al precisar que "los que manejaban el dinero están detenidos". Así, ante el requerimiento de la magistrada, precisó que se les atribuyó a los ocho el mismo hecho que se les imputó aYedro indicó que los ocho actuaron como "reclutadores de los beneficiarios contratados, manejaban las listas con nombres y apellidos" y aseguró queA su turno, las defensas, Patricia Valín y Miguel Ángel Cullen, por Caíno, y José Velázquez, por el resto de los imputados, dieron su consentimiento a las medidas, destacando la racionalidad de las mismas.Incluso Cullen señaló, en respuesta a una pregunta de Barbagelata, que ". Estamos absolutamente conformes porque son medidas restrictivas básicas, las verdaderas, las que deben ser".La posición de las defensas encontró eco en el análisis que hicieron de la audiencia fuentes judiciales que siguen la causa. Así, se vislumbró que la audiencia se realizó "" y añadieron que "quedó la impresión que hasta la misma jueza se sorprendió por la audiencia, ya que las defensas no se opusieron a lo que solicitó Fiscalía".