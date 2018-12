Para Bullrich, está "cambiando la filosofía" de una "policía de brazos caídos"

Política Impulsarán que todas las policías del país puedan disparar sin dar voz de alto

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que en el país se llegó a tener una "Policía de brazos caídos" y señaló que su gestión está "cambiando esa filosofía", en tanto que aseguró que "el 99% de la gente que muere por un arma de fuego en Argentina, muere a manos de un delincuente", al defender el nuevo reglamento sobre el uso de armamento en las fuerzas federales."El 99% de la gente que muere por un arma de fuego en Argentina, muere a manos de un delincuente", enfatizó Bullrich, quien consideró que "lo que tiene que tener la fuerza de seguridad es la capacidad de accionar para defender a la sociedad, si el reglamento solo le permite defenderse a sí mismo y no defender a terceros, entonces no es policía".En declaraciones al canal LN+ y a Radio con Vos, la funcionaria consideró que el país viene de "una vieja historia, la dictadura, que le fue sacando la capacidad de acción a la Policía hasta que llegamos a una Policía de brazos caídos".Según la ministra, "la doctrina que hoy tenían nuestras fuerzas de seguridad era una doctrina que los dejaba totalmente inermes y los ponía en el lugar de victimarios cada vez que actuaban"."La situación de indefensión, de inferioridad en la que estaban las fuerzas federales frente al delincuente dejaba inermes a la misma fuerza y a los ciudadanos", subrayó, al defender la reglamentación que permite disparar a un presunto delincuente que esacapa.Además, indicó: "¿Para qué tenemos policías? ¿para qué los policías portan armas? Para defender a la gente"."Hemos puesto una serie de supuestos, todos ellos acordes a los reglamentos de las Naciones Unidas", destacó.Además, indicó: "Estamos dando certezas con el nuevo Código Penal a las fuerzas para el uso de las armas de fuego. Ahora van a poder proteger a la ciudadanía; no van a tener que esperar a ser atacados, no van a tener que tener una situación de inferioridad frente al delincuente"."Si los reglamentos de usos de las armas de fuego son como el que dimos, claros y transparentes, vamos a tener una sociedad ordenada que tenga claro dónde está el bien y dónde está el mal", aseguró.El gobierno oficializó el reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad que entre otras cosas permite que la policía dispare contra personas que huyen.La resolución 956/2018 publicado este lunes en el Boletín Oficial, y que lleva la firma de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, deroga también toda disposición o normativa contraria a la nueva reglamentación.La medida entró en vigencia este martes y tendrá jurisdicción para la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.El artículo segundo del reglamento determina que se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves.También se permitirá el uso para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas, para proceder a la detención o impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente.