Impulsarán que todas las policías del país puedan disparar sin dar voz de alto

El Gobierno nacional inició gestiones para que las provincias incorporeny convierte en "ley" el "gatillo fácil". Sin embargo, en medio de la polémica,"Ahora estamos haciendo el reglamento igual para todas las fuerzas de seguridad, tenemos un solo reglamento", destacó la ministra Bullrich, quien luego reveló: "".El decreto 956/2018 del Ministerio de Seguridad, que se publicó ayer en el Boletín Oficial, puso en práctica el denominado "reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales". En líneas generales,El texto establece que los efectivos podrán hacer uso de sus armas reglamentariasEl flamante reglamento también habilita los disparos "Sobre esta última hipótesis, se indica que los posibles escenarios serán cuando un sospechoso que realice "movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma", "cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aun sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona", o "cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muerte o lesiones graves".Además, la normativa"Se exceptúa de este requisito en aquellas situaciones en las que dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, cuando se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso", dice el decreto.Bullrich justificó los cambios al advertir que "hasta ahora los miembros de las fuerzas de seguridad no podían usar armas para defenderse o para defender a la gente", y que "tampoco lo podían hacer para detener a un delincuente o para impedir que un delincuente peligroso se fugue"."Tal cual estaban escritos los reglamentos, primero el delincuente tenía que tirar y una vez que él tirase o que manifiestamente estuviese a punto de tirar, recién en ese momento lo podía hacer (el uniformado). Es decir, que siempre se dejaba a las fuerzas de seguridad en una situación de inferioridad", opinó la ministra.Bullrich remarcó que la medida les "permitirá a las fuerzas de seguridad proteger a la gente y no estar pensado que, si toman alguna decisión (de actuar con su arma de fuego), van a terminar procesadas o encarceladas".Sin nombrarlo, pareció referirse al policía comunal Luis Chocobar, quien se encuentra procesado por el asesinato de Pablo Kukoc (18) tras el ataque con arma blanca que sufrió un turista norteamericano en 2017, en el barrio porteño de La Boca.La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunció que la disposición del Gobierno nacional ordena "matar con impunidad" y convierte en "ley" el "gatillo fácil", según publica el diarioLa organización que integran familiares de víctimas de violencia policial cuestionó la derogación de normativas anteriores, basadas en la ley de la ONU, y señala que el reglamento nuevo "habilita al uso legal del arma de fuego en situaciones que son un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa cuando son juzgados por el fusilamiento de personas"."Desde hoy, no serán judicialmente cuestionables los fusilamientos que se produzcan cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal", añade el comunicado al citar los artículos del nuevo reglamento general para el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad.