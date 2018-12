Macri dijo que "nunca" el país tuvo una "relación con el mundo" como ahora

Macri dijo que en las 17 reuniones bilaterales que mantuvo con mandatarios durante la cumbre del G20, le manifestaron que los argentinos "están por el camino correcto, que tienen que tener constancia, tienen que seguir trabajando".El Presidente indicó que esta situación "no significa que hayamos resuelto nuestros problemas", sino que está en "un camino" que instó a continuar."Estamos todos orgullosos de la tarea cumplida. La autoestima volvió por un momento a estar presente en nosotros", señaló Macri al evaluar el desarrollo de la cumbre del G20, quien consideró que "esta es una forma de encarar la vida" y que "la tenemos que ratificar todos los días".Durante una conferencia de prensa que ofreció en la Casa Rosada, Macri indicó que luego del encuentro internacional "los argentinos ya no somos los mismos que éramos un año atrás"."No significa que nuestros problemas hayan desaparecido, acumulamos problemas en los últimos 70 años profundizados por ahí en los últimos 15 o 20 años", destacó.Además, subrayó: "nunca tuvimos la relación con el mundo que tenemos ahora, nunca antes hubo un nivel de atención a la Argentina como tenemos ahora".El jefe de Estado felicitó a quienes participaron de la organización de la cumbre, en particular a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y a la Dirección Nacional de Migracionesa, así como al personal que participó de la logística y la hotelería.En ese contexto, y ante una consulta de NA, el primer mandatario una definición sobre la candidatura a su posible reelección y señaló que "meses son una eternidad" en el país."Meses son una eternidad con la agenda que tenemos para realmente salir adelante y transformar la Argentina en un verdadero lugar de oportunidades", dijo Macri.En ese marco, aseguró también que la coalición de Gobierno Cambiemos "está sólida" y señaló que "puede haber enojos y situaciones", pero aclaró que eso es porque está compuestas por personas.Asimismo, enumeró una serie de anuncios de inversiones a partir de las reuniones bilaterales que mantuvo con mandatarios que participaron de la cumbre del G20.Destacó que firmó "cosas muy valiosas con el presidente (ruso, Vladimir) Putin" como "la licitación para construir nuevo ferrocarril a Vaca Muerta".Aseguró que la producción y exportación de cereza "en los próximos años va a generar más de 100 mil puestos de trabajo en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz".También resaltó el financiamiento de Alemania para proyectos de inversión ya que "posiblemente hagan una central hidroeléctirca nueva en Neuquén", así como posibles inversiones de ese país en la extracción de litio."En cada reunión hubo hechos concretos y también en el campo de la educación", señaló Macri.Por otra parte, rechazó una vez más que existan fricciones con Estados Unidos o con China con la Argentina y consideró que su tarea apunta a "tener buenas relaciones con todos los países del mundo"."Estados Unidos quiere ser un socio estratégico de la Argentina y nuestra inteligencia es tener buenas relaciones con todos los países del mundo", enfatizó Macri.El jefe de Estado dijo que busca generar acuerdos comerciales con los distintos países sin "prioridades ideológicas"."Mientras tanto mi tarea es construir puentes con el mundo entero", dijo Macri, quien aseguró que transmite que "los argentinos hemos cambiado".Asimismo, señaló que su mensaje es que "tal vez tenemos recaídas pero la dirección es la correcta y no vamos a dudar en seguir adelante".Asimismo, afirmó hoy que la Argentina seguirá "batallando y discutiendo" con el Reino Unido por la soberanía sobre las Islas Malvinas, tras reunirse con la premier británica, Theresa May, en el marco del G20.