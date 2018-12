Máxima Zorreguieta: "La pobreza es muy cara"

"Lo que nos estamos dando cuenta es de que la pobreza es muy cara. Lo hemos visto en muchos lugares del mundo, no solamente en Argentina", manifestó Zorreguieta.



En su condición de asesora especial del secretario general de la ONU sobre inclusión financiera para el desarrollo (UNSGSA) la reina de Holanda puso como ejemplo a países como La India o Pakistán donde los créditos son más caros para las personas de menores recursos.



"Cuando tienen que hacer un ahorro, ese ahorro generalmente se lo come la inflación, o lo ahorra en animales que, si hay una falta de lluvia, pierde los animales con lo cual hay una pérdida de activos también", manifestó en declaraciones a CNN.



"Los costos unitarios de cada cosa que tienen que comprar, al no tener dinero para comprar por bulto, terminan comprando de a poquito, y ese poquito siempre es muy caro y además tienen que hacer muchos viajes para obtenerlo", agregó.



Máxima Zorreguieta estuvo el fin de semana en Argentina donde participó de la Cumbre del G20 y también mantuvo reuniones con el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y con el presidente del Banco Central Guido Sandleris, entre otros.