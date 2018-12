Apyme busca lograr la ventanilla única para habilitaciones comerciales

El secretario de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios en Paraná (Apyme), Alfredo Caíno, explicó a AIM que, a pesar de las dificultades técnicas y metodológicas para unificar los trámites de habilitaciones comerciales en un solo lugar, la entidad persiste en las gestiones que permitan facilitar la obtención de permisos comerciales de forma más ágil. "Siempre hubo buena disposición de todas las partes, pero el problema está en ver cómo implementan y unifican los trámites de nivel provincial y municipal", dijo.



Pasaron ya dos meses y medio desde que Apyme mantuvo la primera reunión con las autoridades de la Dirección de Habilitaciones Comerciales de la Municipalidad para lograr la ventanilla única que agilice los numerosos trámites que posibilitan que un negocio funcione legalmente en la ciudad.



Si bien la voluntad política de todos los organismos intervinientes fue positiva desde un principio, la metodología para implementar este espacio requiere de varias cuestiones metodológicas para resolver de qué forma se unificarían los trámites de Afip, Ater, Bomberos, Municipalidad y otros organismos.



"No es una cuestión fácil de resolver, como nosotros pensábamos", apuntó Caíno en diálogo con esta Agencia. "Es un plan que va a llevar un poco más de tiempo, aunque en realidad nunca llegamos a pensar en plazos. Se trata de seguir haciendo gestiones hasta que se logre un acuerdo de cómo se va a hacer", agregó.



En este sentido, el dirigente de Apyme destacó que la demora radica "en ver de qué manera se implementan los mecanismos de cada uno de los trámites necesarios para la habilitación de un local comercial. Para eso hay que tratar de ensamblar varias áreas y situaciones. No es rápido ni fácil, pero seguimos con la idea de poder llegar a lograrlo".



Caíno aclaró que, en todas las áreas municipales y provinciales "hay una coincidencia sobre la necesidad de buscar una alternativa y encontrar la respuesta. Pero tenemos que lograr que coincidan las distintas reparticiones en un mismo esquema".



Es que, al tratarse de organismos de distintos rangos y que centralizan la información de forma individual, los trámites para la habilitación "son totalmente disociados", según definió Caíno. Por lo tanto, lograr la ventanilla única implica coordinar "cuestiones metodológicas que van apareciendo para ser resueltas".



No obstante, el dirigente aclaró que, desde Apyme, se sigue "buscando canales que permitan lograr nuestro objetivo" y que "la ventanilla única es algo importante porque, para quien quiere iniciar la habilitación de un negocio".



"Hay que unificar la resolución de los trámites provinciales de Ater, a su vez sumados a los de Afip, y también de la Municipalidad, que tiene todo centralizado. Se trata de buscar canales que permitan lograr este objetivo, utilizando la estructura que ya está", concluyó el dirigente.