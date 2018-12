Asumieron las nuevas autoridades de la UCR en Colón y en Tala

Jorge Hernán Cáceres asumió como presidente del Comité Departamental de la UCR Colón, mientras que Omar Migueles -intendente de la localidad de Mansilla- hizo lo propio en el Comité de Tala. Hablaron del desafío de acercar el partido a la gente, resaltaron la necesidad de que el radicalismo tenga un rol más protagónico en la alianza Cambiemos y coincidieron en que las elecciones deben ser en octubre.



Jorge Hernán Cáceres asumió el jueves como presidente del Comité Departamental de Colón y, en ese marco, destacó la importancia de insertar el partido en la discusión sobre problemáticas como educación, energía, medio ambiente.



También sostuvo que la UCR debería tener un rol más protagónico en la alianza Cambiemos: "Somos un partido centenario, hemos protagonizado momentos difíciles de la historia del país y no nos desentendemos de las cosas que le preocupan a la sociedad".



Sobre la discusión acerca de la fecha de elecciones, Cáceres manifestó: "Necesitamos reglas claras y precisas, no podemos estar en esta incertidumbre. El Gobernador debe dejar de lado la picardía que implica usar en beneficio propio la potestad de definir la fecha de las elecciones".



"No se pueden desviar dineros para desdoblar en forma pícara las elecciones. Es absurdo. Hay que destinar esos dineros para cosas que le mejoren la calidad de vida a la gente", aseguró.



Por su parte, Omar Migueles también asumió el jueves la presidencia del Comité Departamental de Tala. Sostuvo que su gran desafío es "convocar a la juventud, que los jóvenes se acerquen al partido, salir a hablar con la gente en general, saber qué piensan, qué quieren, y hacer lo propio con las juntas de gobierno para conocer sus problemáticas".



También dijo que tiene como propósito "realizar reuniones con mayor frecuencia" y "no sólo cuando hay períodos electorales".



Refiriéndose al partido a nivel provincial, Migueles manifestó que es necesario "fortalecer la presencia de la UCR en Cambiemos" y aseveró: "Somos un partido centenario y una clara opción para gobernar la provincia".



Por último, opinó sobre la fecha de las elecciones: "Deberían realizarse en octubre, en conjunto con las nacionales".



"El dinero que se tiene que gastar si es que hay desdoblamiento, podría ser utilizado para salud, viviendas, obras, etc", concluyó.