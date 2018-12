Entre Ríos dejó mensaje de concientización a favor de los derechos de niños

Se realizó del 19 al 24 de este mes, con la participación del Ministerio de Gobierno; Ministerio de Salud; Ministerio de Desarrollo Social (Coprev, Iprodi, Secretaría de la Juventud y Secretaría de Deportes); el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf); Consejo General de Educación; Instituto Becario Provincial; Iafas; Secretaría de Comunicación; Policía de Entre Ríos; y Secretaría de Turismo y Cultura.



En ese marco el Copnaf, intervino en diversas actividades de talleres, encuentros de intercambio, caminatas de concientización, y encuentros institucionales que tenían que ver con el abordaje de problemáticas propias de niñez y adolescencia.



Su presidenta, Marisa Paira, destacó a manera de balance que "los lineamientos que indicó el gobernador Gustavo Bordet han instalado fuertemente la acción del Estado en la promoción de una política pública orientada hacia los niños, niñas y adolescentes de todo el territorio provincial, promoviendo la acción integral, intersectorial, interinstitucional y descentralizada de los distintos organismos públicos de la órbita provincial: niñez y adolescencia, familia, educación, salud, desarrollo social, seguridad. Por eso se dio este trabajo articulado entre distintas áreas del gobierno provincial". Contra el Abuso Sexual Infanto Juvenil

La semana inició el 19, fecha en que se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. El abuso sexual es una de las más aberrantes violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, de allí la importancia de poner este tema en la agenda pública, generando acciones que permitan su visibilización, sensibilizando a la sociedad de este delito y sus consecuencias en quienes son víctimas.



Al igual que en la edición anterior, en las 17 cabeceras de departamento, se realizó una volanteada en forma simultánea en horas de la tarde, con folletería informativa sobre este tema, llevada adelante por cada Coordinación Departamental del Copnaf en las principales plazas, paseos y arterias más recorridas como punto de encuentro de las familias entrerrianas. A su vez las coordinaciones realizaron articuladamente con los municipios y juntas de gobierno, diversas propuestas de concientización. Lanzamiento del Programa Familias de abrigo

El gobierno provincial, con el acompañamiento de la Justicia, presentó el programa Familias de Abrigo, para brindar atención y cuidado a niños y niñas, que producto de la vulneración de sus derechos, deben ser separados de su grupo familiar de origen, integrándolos transitoriamente a un grupo familiar seleccionado para tal fin.



El plan, promovido desde el Copnaf, fue presentado también en el marco de las actividades previstas en la Semana de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Fue en el Salón de Periodistas de Casa de Gobierno, con el acompañamiento de la esposa del gobernador, Mariel Ávila; funcionarios de distintas áreas provinciales, representantes del Poder Judicial; y parte del equipo de gestión y profesionales del Copnaf.



La presidenta del Copnaf, Marisa Paira, explicó que "se denomina Familia de Abrigo a familias o personas solas que, solidariamente, reciben a niños y/o niñas de 0 a 2 años para brindarles, transitoriamente, un entorno familiar de cuidado, evitando su institucionalización, es decir que sean derivados a residencias socio educativas. El programa persigue de esta forma tres objetivos: garantizar transitoriamente a un niño o niña sus derechos a vivir en familia; favorecer el desarrollo armónico de su personalidad; y fortalecer vínculos afectivos en sus primeros años de vida".



La fecha elegida para la presentación fue porque el 20 de noviembre es un día clave para la niñez, ya que en el año 1954 se declara el Día Universal del Niño, en el año 1959 se instituye la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, y en 1989 se aprueba la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el más universal de los tratados internacionales.



Paira remarcó también "que es un programa de acogimiento temporal, no de adopción; e implica una responsabilidad social en la que una persona o familia asume el cuidado de un niño o niña desde un lugar de empatía y amor; los postulantes no pueden estar anotados en el registro de adopción, tampoco podrán incorporarse al mismo luego de ser parte de este programa, es uno de los puntos a tener en cuenta".



Cabe destacar que en esa misma jornada, en otro orden, se concretó el encuentro denominado La edad de punibilidad en Argentina, un debate necesario, organizado por el Copnaf y el Ministerio de Gobierno y Justicia de Entre Ríos. Fue en el Salón Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación, con la apertura de la presidenta del Copnaf y el subdirector de Programas y Dispositivos Penales de este organismo, Horacio Valente. Y como primer expositor estuvo el Juez de Menores de Paraná, Pablo Barbirotto. Un tema que compromete a todos: el maltrato infantil

En tanto que el miércoles, a nivel institucional se destacó la Jornada de Capacitación dictada por el Comité Argentino de seguimiento y aplicación de la Convención Internacional sobre los derechos del Niño (Casacidn).



Fue organizada por Copnaf y Casacidn; con la participación del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Coprev y el Consejo General de Educación. En la apertura hicieron uso de la palabra la presidenta del Copnaf, Marisa Paira; por Casacidn, Nora Susana Schulman; por el Ministerio de Salud, Karina Silva; por el Consejo General de Educación, Nora Clari; y por Coprev, Mariana Broggi. Por el Copnaf también estuvieron la vicepresidenta María del Huerto Reutlinger; el director de Restitución de Derechos, Ariel Villanueva; y la asesora legal Julieta Alesso. Se realizó en el Salón de Actos de la escuela normal José María Torres, de Paraná, con la asistencia de más de 300 asistentes, entre profesionales, técnicos y efectores sociales de la zona. Y contó al cierre con la participación de la Orquesta Infanto Juvenil dependiente de la Secretaría de Turismo y Cultura provincial.



En la misma jornada el Copnaf acompañó la entrega de premios del concurso de arte Juntos somos más, que organizaron conjuntamente el Iafas, el Programa Provincial de Hemoterapia (Ministerio de Salud de Entre Ríos) y el Consejo General de Educación.



Los chicos y chicas de las escuelas entrerrianas dibujaron sobre la Concientización de la importancia de donar sangre. Integración y visibilización

El jueves 22, estuvo enteramente dedicado a los jóvenes entrerrianos, por eso tuvieron experiencias participación y expresión en todo el territorio, como la que se dio en Paraná, a través del foro Queremos Escuchar Tu Voz, donde se concentraron actividades participativas, de sociabilización, debates, expresiones artísticas y comunicacionales.



Más de 150 jóvenes de Paraná, Cerrito, Viale, que participan en espacios comunitarios y de residencias del Copnaf tuvieron su lugar de encuentro y expresión, Esto fue posible al trabajo articulado entre los Ministerios de Gobierno; de Salud; de Desarrollo Social; la Secretaría de la Juventud; el Copnaf; el Instituto Becario; Policía de Entre Ríos; Plan ENIA. Los jóvenes se encontraron para vivir esta jornada, en un predio que pertenece al organismo en la capital entrerriana en calle Jorge Newbery.



Con respecto a esta experiencia, la presidenta del Copnaf expresó que "fue emocionante poder compartir con estos adolescentes tan invisibilizados en sus potencialidades, acarreando tantas historias durísimas cuando recién se están asomando al mundo adulto. Las chicas y chicos participaron de todo, de la planificación de las actividades, de la locución y operación en la radio abierta que se realizó, en la sesión de rap, mostrando gran creatividad e interés".



Y agregó que "los jóvenes de esta forma vivieron una interesante jornada de discusión, debates y nuevas propuestas, e incluso la posibilidad de mostrar sus trabajos realizados en distintos talleres. El sentido de las actividades de la semana era esta, por un lado que los adultos podamos sentarnos a pensar cómo estamos acompañando a los jóvenes en su proceso de crecimiento y ayudándolos; y por otro lado con un sentido amplio de inclusión social y visibilización, que los mismos jóvenes se junten para poder ayudarnos a pensar cómo hacer esto, desde sus perspectivas, sus sentires y sus expectativas".



Acompañaron el secretario de la Juventud, Nicolás Mathieu; por el Ministerio de Salud, la directora de Maternidad, Karina Silva; la vicepresidenta del Copnaf, María del Huerto Reutlinger; y por el mismo organismo los coordinadores de la ciudad de Paraná y el departamento Paraná, Gabriel Leconte y Andrea Suárez, respectivamente; también la coordinadora de Políticas Integrales, Nancy Ruiz Díaz, a cargo de los programas promocionales que participaron. Y un equipo del Instituto Becario que distribuyó formularios de las Becas 2019 y brindó asesoramiento para las mismas.



Algunos de los temas tratados con los chicos en el foro fueron en relación a ciudadanía, autonomía progresiva y derecho a la salud sexual y reproductiva. Sobre este último punto, cabe destacar que desde el Programa del Copnaf Jóvenes Protagonistas se trabajó en grupos, los objetivos y contenidos del Plan Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), esto fue en conjunto con equipos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf). También hubo un espacio donde los adolescentes pudieron expresarse a través de actividades culturales, el desarrollo artístico y comunicacional, promoviendo la participación protagónica de los adolescentes en relación a sus derechos, preocupaciones e intereses. El trabajo articulado con Unicef

El viernes se presentó un balance del trabajo realizado en conjunto con Unicef y universidades en materia de políticas de la niñez. Ya cerrando las actividades de la semana de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, se presentaron las conclusiones de lo trabajado entre el gobierno provincial, Unicef y las universidades en el marco del acuerdo celebrado a través del Observatorio de Políticas Sociales. El objetivo de este trabajo es fortalecer y crear políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las niñas y niños entrerrianos. En la mesa de inauguración estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta; la oficial de Políticas Sociales de Unicef Argentina, Carolina Aulicino; la presidenta del Copnaf, Marisa Paira; y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Eduardo Muani.



Luego tuvieron lugar las exposiciones con respecto a las líneas de investigación sobre la reclasificación presupuestaria con el objetivo de identificar la inversión social destinada a la niñez, y sobre la creación del Registro Único de titulares de derecho en materia de políticas alimentarias. La creación del Consejo de Políticas Sociales, donde también hay una apuesta a generar participación ciudadana y a generar respuestas integrales a las demandas sociales tiene que ver con que las políticas públicas se necesitan ser llevadas de un modo interministerial e intersectorial, pero también en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil.



Otra actividad con Unicef fue en el marco de una jornada de intercambio de experiencias, organizado por el Copnaf. El encuentro se desarrolló bajo el título de Implementación de iniciativas para la prevención de violencias contra niños, niñas y adolescentes y mujeres. Participaron por Unicef Argentina, Magalí Lamfir; Maia Krichevsky, responsable del Área de Capacitación del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); y la doctora en Antropología, Julieta Grinberg, docente e investigadora en políticas de protección de la infancia (Unpaz). Por su parte desde el Copnaf presentaron sus experiencias locales el Programa Por mis derechos en la Primera Infancia; las coordinaciones departamentales de Villaguay, Victoria y Feliciano, Concordia, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Nogoyá y Colón. También participaron en la coordinación de las instancias de ponencias Valeria Tellechea, y la coordinadora del Departamento de Capacitación y Recursos Humanos del Copnaf, Vanesa Aparicio.



Y para cerrar la agenda prevista, el sábado 24, se inauguró el Centro de Día Luisa M. B. de Bottani, en la localidad de Gilbert, departamento Gualeguaychú, un proyecto aprobado por el Copnaf. En la apertura estuvieron por el Copnaf, la presidenta Marisa Paira; su vicepresidenta, María del Huerto Reutlinger; la directora de Derechos y Programas, Graciela Dalesio; la contadora Sonia Schultheis; la coordinadora Departamental, Sofía Rossi. Además estuvo presente la intendenta de Gilbert, Alicia Sosa junto a otras autoridades municipales; y la directora de RSE Luisa M. B. de Bottani, Lucrecia Morauveski.



La residencia de esta manera continúa su tarea de alojamiento pero se abre a la comunidad con el flamante centro de día. La celebración de la apertura fue con actividades artísticas, con números de aros, fuegos, bailes folclóricos, música en vivo con artistas locales y una feria gastronómica. El Programa Andando también tuvo su protagonismo

Mientras tanto, el Programa Andando, también fue uno de los puntos para destacar en esta semana ya que participó del Festival Mandate, en Buenos Aires, un encuentro para adolescentes que viven en instituciones de cuidado de todo el país. Viajaron junto con la coordinadora del programa la doctora Agostina Favotti, dos jóvenes de la residencia María Oberti de Basualdo, de Victoria, y de la residencia Evita, de Feliciano. La apertura de dicho encuentro estuvo a cargo del reconocido conductor televisivo Julián Weich y de los chicos de Guía Egreso, quienes fueron los artífices de la Ley N°27364 Programa de Acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales. Los adolescentes trabajaron en taller para aprender a ejercer sus derechos democráticamente, por la tarde participaron de juegos que apuntaban a fortalecer su autonomía: talleres de cocina saludable, técnicas artísticas como rap y stencil, entre otras. Cerraron con un grupo de baile contemporáneo.



Vale recordar que este programa se desarrolla en conjunto entre el Copnaf y el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría de la Juventud. Y otorga un acompañamiento tanto personal como económico a los adolescentes entre los 16 y 21 años, alojados en dispositivos de cuidado formal con carencia de cuidados parentales. El mismo se desarrollará desde la perspectiva de la responsabilidad social conjunta, entre todas las instituciones de la sociedad civil, implicadas en la temática.



El programa se funda en la ley Nacional 27.364, que prevé el otorgamiento de una beca a los adolescentes de 16 a 21 que cumplan con los requisitos objetivos previstos en la misma: haberse alojado por más de seis meses en un dispositivo de cuidado formal y carecer de cuidados parentales. El objetivo principal del Programa Andando es acompañar la construcción de un proyecto de vida independiente y autónoma de los adolescentes que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad social, apuntando fortalecer su inclusión acompañando y diseñando estrategias que favorezcan su estima, reparen y brinden igualdad de oportunidades.