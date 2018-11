Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación disertó en Paraná

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Dr. Emilio Castrillón destacó que "la Justicia entrerriana está para que junto a la Corte Suprema conformemos un Estado de derecho donde cada uno de los argentinos y cada uno de los entrerrianos sepamos hasta dónde llegan nuestros derechos y dónde empiezan los de los demás".Lo dijo al recibir hoy al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Horacio Rosatti quien participó en esta capital provincial, del acto de clausura del año académico 2018 del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial Dr. Juan Bautista Alberdi.En tanto, la directora del Instituto, la vocal Dra. Susana Medina, afirmó que la pretensión de la capacitación judicial es "lograr un servicio de Justicia eficaz, eficiente, independiente, incorruptible, cercano a la gente y con perspectiva de género".El Ministro Rosatti expuso sobre "El Rol del Juez en la Sociedad Actual" y afirmó que "hoy se judicializa casi todo y por eso el juez debe estar atento a lo que pasa en el contexto".Durante el acto, realizado en el Salón de Actos del STJER, la Dra. Medina anunció que el cronograma de actividades del Instituto Alberdi comenzará el 16 de marzo de 2019 y se incrementará significativamente.También realzó el apoyo al Instituto por parte del presidente del Superior Tribunal, Dr Emilio Castrillón y de la Dra. Claudia Mizawak, manifestando que sus avances obedecen "a un trabajo en equipo" por lo que destacó especialmente la colaboración de cada uno de los vocales del Alto Cuerpo y el valioso acompañamiento de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, del Colegio de Abogados y de la Asociación Judicial de Entre Ríos.Por su lado, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Emilio Castrillón, que antecedió a Rosatti en la palabra, agradeció su presencia y precisó que el Instituto Alberdi es "una de las joyas" de la Justicia entrerriana debido a que es "una de las plataformas de formación de nuestros magistrados, de nuestros abogados y de nuestros operadores del derecho".Asimismo le aseguró a Rosatti que "Entre Ríos se honra con su presencia y a través de ella decirle que la Justicia entrerriana, como parte de una argentina Federal, está a disposición de la Corte para que juntos conformemos un Estado de derecho donde cada uno de los argentinos y cada uno de los entrerrianos sepamos hasta donde llegan nuestros derechos y donde empiezan los de los demás"."Hoy se judicializa casi todo y por eso el juez debe estar atento a lo que pasa en el contexto".Lo afirmó el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Horacio Rosatti, quien se refirió a las causas generadas por la falta de respuesta del poder político y bregó por una capacitación que sirva para mejorar el servicio de Justicia.A poco de iniciar su conferencia sobre "El rol del juez en la sociedad actual", Rosatti aludió a los cambios producidos en los últimos años. "Las cuestiones políticas no eran justiciables, pero hoy se judicializa todo, lo que obliga al juez a estar atento a lo que pasa en el contexto", advirtió el ministro de la CSJN.Según Rosatti "hay una natural falta de comprensión de la política hacia la Justicia y desde el juez hacia la política". Por eso recordó que "el juez debe componer conflictos, lo que hace que su función sea diferente a la de un político" y explicó que el ejercicio de la magistratura "requiere que cada uno tenga conciencia de lo que debe hacerse cargo".También precisó que "el juez no inventa un conflicto sino que se hace cargo de una situación que le llega a través del expediente". Y fue así que Rosatti advirtió sobre la necesidad de ver "hasta dónde incursiona o avanza el juez en la progresividad de los derechos", teniendo como premisas el respeto a la Constitución y las leyes.Tras aludir a la incidencia del litigio estructural, que busca con un caso resolver varios conflictos, y del litigio estratégico, que pretende modificar una política pública, Rosatti señaló: "Esto sucede porque hay problemas que no los resuelven los que tienen que hacerse cargo de ellos".Y de inmediato agregó: "El juez debe tener en cuenta si detrás de un litigio se busca cambiar una política que debe resolver otro poder nos puede servir para cumplir con el mandato de afianzar la Justicia".Rosatti consideró que "siempre tendremos la chance de corregir algunos rumbos de acción", para lo que consideró indispensable "conocer las normas pero entendiendo el contexto en que se deben aplicar". Y por eso celebró la labor del Instituto Alberdi, con el que se comprometió a seguir colaborando.De la ceremonia participaron los vocales Daniel Carubia, Germán Carlomagno, Juan Ramón y Miguel Giorgio. También asistieron el procurador General de la provincia, Jorge García; el defensor general, Maximiliano Benítex; la fiscal general, Laura Zacagnini de Gambino; la fiscal adjunta Rosa Alvez Pinheiro; el defensor general Maximiliano Benítez; la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos, María Gabriela López Arango; el vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, Mateo Busaniche; y la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, entre otras autoridades invitadas.