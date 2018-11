Abogado amplió la denuncia en la que pide destituir al procurador García

El abogado Carlos Guillermo Reggiardo presentó una ampliación de su denuncia contra el Procurador General Jorge García, ahondando algunos argumentos ya presentados en su pedido de Jurado de Enjuiciamiento contra el jefe de los fiscales de la provincia y además incorporando nuevos elementos.En su escrito, el letrado ratifica su denuncia contra García y amplía el segundo causal que había esgrimido, donde apuntaba al mal desempeño del procurador por no haber acusado al Juez Carlos Rossi en el jury que se le siguió por dejar en libertad a Sebastián Wagner, el femicida que acabó con la vida de la joven Micaela García.El segundo punto incorporado apuntó a un supuesto ofrecimiento que habrían hecho un grupo de fiscales a Leonardo Galván para que inculpe más al sacerdote Justo Ilarraz a cambio de la libertad.Además, Reggiardo señaló que García lo calumnió e injurió en declaraciones radiales al momento de poner en funciones al Fiscal Gamal Taleb en Diamante y dijo que el jefe de los Fiscales debí haber acusado al ex vocal del Superior Tribunal de Justica, Carlos Chiara Díaz, por el cobro indebido de un viático y no simplemente haber solicitado la devolución del dinero.De todos los elementos nuevos que incorporó al pedido, Reggiardo presentó pruebas documentales y solicitó además algunas testimoniales.