Trabajadores de museos confirmaron que no harán medidas de fuerza

Trabajadores de los tres museos de Paraná, confirmaron a AIM que por ahora no se realizarán medidas de fuerza, mientras se avanza en la conformación de una resolución que establezca criterios acerca de la franja horaria que deben cumplir los trabajadores. No obstante, también dejaron en claro que reclaman la desprecarización de la planta laboral ante la cantidad de trabajadores que se encuentran bajo la modalidad de contrato de obra.



Mientras se desarrolla por estos días la mesa de negociación, los trabajadores confirmaron que no habrá medidas de fuerza de ningún tipo, aunque se destacó que seguirá avanzando para resolver la cuestiones referidas a las horas extra, franjas horarias atípicas y la situación de quienes están empleados bajo la modalidad de contrato de obra.



Cabe recordar que los trabajadores se habían reunido la semana pasada en la Secretaría de Turismo junto a autoridades del área de Turismo y Cultura. Durante el encuentro, según dijeron los propios trabajadores a esta Agencia, se había ensayado una "solución provisoria" en torno de la franja horaria que deben cumplir los empleados. Estuvieron presentes en ese encuentro la ministra de Turismo y Cultura, Calorina Gaillard, representantes del Departamento Técnico de esa repartición, los directores de los museos y los delegados de los trabajadores.



Las inquietudes transmitidas por los empleados a las autoridades derivaron en un acuerdo provisorio mientras se avanza en una resolución concreta sobre la franja horaria que deben cumplir los trabajadores y la contabilización de las horas extra que ellos realizan.