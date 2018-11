El Frente Renovador se manifestó a favor de desdoblar las elecciones

El gobernador Gustavo Bordet recibió este miércoles al ex gobernador Jorge Busti, legisladores, referentes políticos, concejales y equipos técnicos del Frente Entrerriano Federal. Desde esa fuerza apoyaron la gestión del mandatario y la facultad de decidir la fecha de las elecciones provinciales tal como se aprobó en la legislatura.







"Vamos a acompañar la postura de desdoblar las elecciones y es una idea que seguramente va madurando en todo el peronismo entrerriano, y en las fuerzas políticas. Vamos a tener una elección provincial hablando los entrerrianos de los problemas entrerrianos", afirmó el diputado vialense Gustavo Zavallo.







"Nosotros insistimos en la unidad de acción del peronismo y de más allá del peronismo para trabajar", aclaró y recordó "la facultad que tuvieron todos los conductores para determinar si el proceso electoral en la provincia debe ir separado de la nacional".







En ese contexto, recordó la experiencia que vivió Entre Ríos en 1999 "cuando decidimos no desdoblar las elecciones y, a pesar de la buena valoración de la gestión provincial, perdimos gracias al arrastre nacional".







"Se sufrió mucho cuando el peronismo no fue gobierno en Entre Ríos. Vino un gobierno con una clara idea de ajuste que empezó con la ley 9235, y con una idea casi rayana a lo autoritario a la hora de gobernar. Esto lo padecieron y lo sufrieron los sectores más desprotegidos de la sociedad", recordó Zavallo.







El objetivo del encuentro fue "expresar nuestro respaldo a lo que ha sido la gestión de gobierno que encabeza Gustavo Bordet".







"Tenemos que estar dispuestos a entender que quien conduce este proceso es el gobernador de la provincia y que desde el triunfo provincial también se va a ayudar mucho a la reconstrucción de una oposición más sólida para enfrentar el proceso nacional de agosto y de octubre", agregó.







El legislador resaltó también la "construcción moderna" que lleva adelante Bordet, que "no es ni sectaria ni excluyente". "La sociedad entrerriana es diversa, y hay que aceptar todos los matices". "La figura de Bordet expresa un ejemplo claro de que debemos hablarle a la totalidad de la sociedad", apuntó el dirigente del espacio que se referencia con el ex gobernador Jorge Busti.







En ese marco, Zavallo también puso de relieve los logros del gobierno provincial, y valoró que "en tiempos difíciles, y en un contexto sumamente complejo, Bordet puede demostrar a los entrerrianos que tiene una clara responsabilidad a la hora de gobernar y de administrar las finanzas públicas".







También resaltó que el mandatario "va a terminar su mandato logrando el tan ansiado equilibrio fiscal de la provincia" y que "esto lo va obteniendo sin dejar de lado recursos en materia de inversión sociosanitaria, lo que lo diferencia de otras administraciones que realizan ajustes especialmente sobre los sectores más desprotegidos".







"Gustavo Bordet entiende que en tiempos de crisis el Estado debe estar más presente que nunca con su mano solidaria hacia estos sectores vulnerables", graficó.







Refiriéndose al proceso electoral adelantó que "los entrerrianos tendrán presente que en tiempos muy difíciles hubo, hay y seguramente habrá un gobernador que sabe timonear en esta complejidades como las que vivimos actualmente fruto de las políticas del gobierno nacional".







Por eso, el primer objetivo es lograr que "no venga un gobierno que considere que haya que echar empleados públicos o dejar de lado la atención de la salud y la educación pública", y agregó: "primero hay que ser muy consciente de eso. Porque a veces lo que se presenta como una moda para el electorado significa luego graves problemas".