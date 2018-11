Rumbo al 2019: Unidad Ciudadana pide elecciones unificadas en Entre Ríos

Unidad Ciudadana, el espacio más representativo del kirchnerismo entrerriano en el Partido Justicialista, se reunirá en una jornada de discusión, que se desarrollará en la ciudad de Villaguay, el próximo 15 de diciembre.

Será un encuentro en el que se abordarán cuestiones de la actualidad como las economías regionales, las pymes, la situación de la salud y la educación.

En la reunión, se trabajará en comisiones y la iniciativa terminará "con un acto importante", según explicaron en la convocatoria.



El texto completo del comunicado de Unidad Ciudadana sobre las elecciones provinciales:



Partido Justicialista - Unidad Ciudadana



Los entrerrianos queremos elecciones unificadas

Queremos elegir autoridades provinciales junto con las nacionales porque somos parte del Movimiento Nacional, Popular y Democrático llamado Peronismo y sostenemos un Proyecto Nacional que supo darle al Pueblo Argentino sus horas más felices.

Desdoblar las elecciones es facilitarle a la Alianza Cambiemos la posibilidad de ser gobierno en Entre Ríos. La suerte de la Nación Argentina nos comprende a todos y no hay lugar para salvaciones individuales.



No estamos de acuerdo en someter a la ciudadanía a un año completo de campañas electorales desdoblando elecciones que se pueden realizar en un solo acto. Y también exhortamos a evitar gastar más de 600 millones de pesos en una elección provincial que si se realiza junto con las nacionales sale gratis.



La Patria está en peligro. El gobierno de Macri y la Alianza Cambiemos endeuda a nuestro país, hipotecando el futuro. En un mundo proteccionista, permiten el ingreso de importaciones que están destruyendo la industria nacional y las economías regionales. Abandonan las políticas de ciencia y tecnología y desfinancian la educación renunciando a lograr competitividad por esa vía. De esa manera, dejan como variable de ajuste el salario de los trabajadores.



Desarticularon todo esquema de control de ingresos y egresos de capitales ofreciendo las mayores tasas de interés del mundo y la política monetaria, aumenta la pulsión por la inversión especulativa y la fuga de capitales. Nadie invierte en emprendimientos productivos y entonces, la desocupación, el hambre y la miseria se extienden en los hogares argentinos, que hace apenas 3 años supieron vivir mucho mejor.



Como consecuencia de esas políticas de ajuste de un gobierno nacional, que sigue "a pie juntillas" las órdenes del FMI, en nuestra provincia vemos con preocupación la caída de la actividad económica, la paralización de la obra pública y el desfinanciamiento de numerosos programas sanitarios, sociales y educativos.

Frente a esa difícil situación, el peronismo provincial y las fuerzas populares convocan a todos los sectores agredidos por estas políticas, a conformar un FRENTE PATRIÓTICO que asuma el desafío de diseñar un programa de gobierno y una alternativa electoral, que contenga las expectativas de todos aquellas que sueñan con un futuro mejor.