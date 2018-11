El Senado sancionó la Ley de comunas

Este miércoles se desarrolló la 16° sesión ordinaria correspondiente al 139° periodo Legislativo. La misma contó con la presencia de los 17 representantes departamentales, y fue presidida por el vicegobernador Adán Bahl.



Ley de Comunas

Senado entrerriano aprobó, tras un largo debate y con el voto en general de 15 senadores, la ley de comunas - Lora y Mattiauda no dieron su voto a la norma- y se discutieron en particular los artículos 2, 8, 32, 38 y 43 que tampoco lograr el voto unánime.

La Ley de Régimen Comunal tiene por objeto establecer las normas de organización, competencia y funcionamiento de las Comunas. El texto establece que todo centro de población que en una superficie de setenta y cinco (75) kilómetros cuadrados contenga entre cuatrocientos (400) y mil quinientos (1.500) habitantes, constituirá una Comuna. Ofrece dos tipos de clasificación: las Comunas de Primera Categoría, cuando tengan más de setecientos (700) y hasta mil quinientos (1.500) habitantes; y las Comunas de Segunda Categoría, cuando tengan entre cuatrocientos (400) y setecientos (700) habitantes.



Además, el proyecto indica todas las Comunas tendrán personería jurídica propia y una autonomía política, administrativa, económica y financiera limitadas a las funciones reconocidas y atribuidas por dicha ley.



Para fundamentar la iniciativa que fue tratada en Comisión Bicameral y de la que participaron miembros de diversos organismos y de ministerios del Poder Ejecutivo, Lucas Larrarte hizo un informe minucioso del tránsito del proyecto que finalmente logró consenso.



"Podemos decir que estamos ante un hecho histórico, esta ley saldará una deuda con la constitución provincial", remarcó el legislador y explicó que "En este camino de debate, empezamos a exponer y analizar el proyecto junto a quienes están a cargo de las Juntas de Gobierno y de funcionarios de distintos ministerios. En ese recorrido tomamos la decisión de dividir la provincia en tres zonas para hacer un análisis minucioso: norte, centro y sur; y en ese orden Federal, Gualeguaychú y finalmente en Paraná", relató el senador y puso eje en que "la ley señala cuatro elementos esenciales: El territorio, el gobierno, la población y la potestad jurídica de regirse por sus propias normas" y sobre estos temas hizo una presentación desmenuzada de cada uno de los aspectos mencionados.



Más adelante dijo que "al sancionar esta ley vamos a cumplir con un mandato constitucional, y también vamos a estar brindando un andamiaje jurídico que contiene principios propios del federalismo, porque dentro del patrimonio que van a gozar los estados por la coparticipación de impuestos provinciales y nacionales, sino además vana poder de la generación de tributos propios. Si aprobamos la ley vamos a estar reasignando los recursos en un momento en que no resulta fácil e incluso cuando en el gobierno nacional prima en ajuste, y también podemos decir que hemos escuchado a esta gente que cada vez le resulta más complejo cumplir con servicios básicos porque no le alcanzan los recursos propios".



"Será un acto de reparación histórica y de inclusión", indicó al cerrar su exposición.



A su turno el senador Raymundo Kisser consideró que "si bien estamos saldando parcialmente una vieja deuda; una deuda constitucional de avanzar en este tipo de leyes hay muchos aspectos en los que no estamos de acuerdo, sobre todo reclamamos que al momento de la reglamentación se trabaje fuertemente en la planificación urbana para que estas localidades que seguramente van crecer lo hagan teniendo en cuenta aspectos esenciales a largo plazo".



Por su parte el Senador por el departamento Gualeguaychú argumentó su voto negativo indicando que "este gobierno ha hecho una gran puesta en escena que convenció a muchos pobladores rurales, pero al mismo tiempo le ha plantado muchas dudas a los vecinos de las juntas de Gobierno. Creo que esta ley prontamente deberá sufrir modificaciones"; también el Senador Beltrán Lora cuestionó las dimensiones establecidas ? 75Km2 ? ya que consideró que seguramente habrá una planta urbana, un ejido y una parte rural que demandará recursos que no se están contemplando. Se ha trabajado de manera apresurada" reclamó.



El senador Pablo Canali se expresó al respecto y sostuvo que "es importante que la ley se ponga en vigencia y que el poder ejecutivo le brinde a las autoridades de las juntas de gobierno todas las herramientas para que la organización de cada comuna se dé la mejor manera".



Los senadores Blanco y Schild también argumentaron sus posturas durante las dos horas de debate.



Patronato de Liberados



En la sesión se aprobó el proyecto de ley por el que se crea la Dirección General del Patronato de Liberados. Una ley que permitirá: Contribuir a la reinserción social, familiar, educativa y laboral de todas las personas a las que se les ha otorgado el beneficio jurídico de la libertad condicional y/o asistida, ejecución condicional y suspensión de juicio a prueba, como así también el control del cumplimiento de las normas de conductas impuestas a dichas personas por los Juzgados Federales con competencia en la Provincia de Entre Ríos; potenciar la interacción con todos los órganos del Poder Judicial; optimizar la coordinación de esa Dirección con los distintos estamentos del Poder Judicial; abordar preventivamente los factores que contribuyen a la reincidencia ;fortalecer las redes institucionales relacionadas con la reinserción social; generar espacios de concientización acerca de la problemática social abordada por esta Dirección; fomentar y construir espacios de elaboración de políticas conjuntas intra e interministeriales; fortalecer la descentralización operativa para una mejor gestión de recursos y cumplimiento de las funciones de la Dirección General del Patronato; promover, informar y asesorar en materia de su competencia al Poder Ejecutivo u otros organismos públicos o privados de jurisdicción provincial o nacional, contribuyendo al estudio de las reformas de la legislación vinculada a su materia; y realizar tareas de investigación y llevar estadísticas sobre la ejecución de la pena en libertad.



En ese sentido el senador por el departamento Concordia, Ángel Giano sostuvo que "es una iniciativa que fortalece un instrumento del Estado. Queremos remarcar los principios elementales de esta ley: Evitar la reincidencia y lograr la verdadera reinserción social", explicó.



"Concepción del Uruguay, Victoria, Concordia y Gualeguaychú, serían las cuatro sedes, lo que lo hace un proyecto verdaderamente federal. El abordaje interdisciplinario estuvo conformado por las universidades, por trabajadores de la salud, de trabajo, del ministerio público, de defensa, la legislatura, representantes de las unidades penales, entre otros. Es importante recordar la suscripción de Argentina de pactos internacionales que hacen a la integridad y los derechos humanos, por eso creemos que este proyecto de ley propone un progreso a la legislación actual, donde la provincia va a poder cumplir objetivos macros", finalizó el legislador.



Por su parte el senador Kisser expresó: "Esta ley es una vieja deuda que la legislatura tiene con la sociedad entrerriana. El patronato de Liberados era una ley sancionada en otro tiempo y otro contexto. Debíamos reverla y adecuarla después de la muerte de Micaela García. La ley había fallado porque no tenía una adecuada cobertura en la provincia, es más era inexistente.

Y agregó: "Se trabajó arduamente y con el tiempo necesario, sabíamos la deuda que teníamos con la sociedad y queríamos proponer una ley adecuada a las necesidades de la provincia, que resguarde también a quienes han purgado una sanción penal y se van haciendo acreedores de las salidas laborales o transitorias".



Acuicultura



Los senadores dieron tratamiento al Proyecto de los legisladores Piana, Morchio Y Mattiauda, que tiene por objeto la promoción, estímulo y regulación de la acuicultura en la provincia de entre ríos. El presidente de la comisión de producción, el senador por el departamento Villaguay, Mario Torres fundamentó el tratamiento sobre tablas.



El senador Piana por su parte explicó que "el desarrollo de la acuicultura permite la utilización de aguas de laguna para el riego y además contribuye al control de ciertas plagas". Y brindó algunos datos: "Según un informe de Nación, la provincia presenta un clima óptimo para este desarrollo".



El senador Ballestena adhirió con su intervención y mencionó una experiencia en su departamento: "En la ciudad de la Paz tenemos un emprendimiento de más de 5 años y es factible que se pueda desarrollar esta técnica en diferentes puntos de la provincia



Reconocimiento



Entre los proyectos aprobados se destaca el proyecto del senador por el departamento Paraná, Raymundo Kisser por el que se solicita al poder Ejecutivo Provincial, disponga a través del organismo pertinente, la denominación "Carlos Asiaín" al Museo y Mercado Provincial de Artesanías. "Se trata de hacer un reconocimiento a un artista que se ha brindado por completo a la sociedad. Es una manera de honrar y reconocer la trayectoria y el valor que tiene para todos los entrerrianos el artista recientemente fallecido", fundamentó el legislador.



Colegios profesionales



El cuerpo acompañó con su voto el proyecto del Senador del Departamento Tala, Héctor Blanco -médico de profesión- de creación del Colegio de Médicos de Entre Ríos.



"Resulta elemental como órgano de control la creación de este órgano que regule la actividad profesional" dijo Blanco al hacer uso de la palabra.



En el texto se regula la denominación del Colegio, constitución, funciones y atribuciones, sobre su patrimonio y recursos, órganos de gobierno, organizaciones departamentales, sus órganos de fiscalización y control, sobre el gobierno de la Matrícula y el ejercicio profesional de los médicos, sus derechos y deberes como miembros de la colegiatura. También se regulan los mecanismos de elección de sus autoridades, y los procedimientos y recursos ante las resoluciones administrativas.

También y autoría del senador René Bonato ? Departamento Uruguay - dio media sanción la creación del Colegio de Profesores de Educación Física "celebramos que los trabajadores puedan tener su ámbito de control y regulación" dijo el senador. La iniciativa había sido analizada en comisión con la presencia de representantes del COPEFER que reúne a los Profesores de Educación Física entrerrianos.



Del Senado Juvenil a la Cámara Alta



Se aprobó el proyecto de declaración por el que se declara de interés legislativo la labor realizada por las Hermanas franciscanas de Gante, dado su aporte social, cultural y educativo en la comunidad entrerriana. Se trata de un proyecto presentado por el senador Mario Torres pero de autoría de los jóvenes de Villaguay, Naiara Bogao, Nahuel Ferreyra del Instituto La Inmaculada quienes participaron con esa iniciativa en la edición 2018 del Senado Juvenil.