Bordet y Urtubey avanzan en una "alternativa que integre a todos los sectores"

El gobernador Gustavo Bordet y su par salteño, Juan Manuel Urtubey, concretaron este jueves un encuentro en el que además de tratar temas institucionales, avanzaron en la conformación de una "propuesta alternativa" de cara a las presidenciales 2019."La construcción de un espacio político sobre cual venimos trabajando desde hace tiempo y que queremos consolidar", indicó el mandatario entrerriano a. Urtubey, por su parte, refirió a "generar ese espacio que ya está demandado por la sociedad".Cuando se le consultó al mandatario entrerriano si la estrategia política para las elecciones del año próximo sería por dentro de la estructura del PJ, éste indicó que se trata "una propuesta alternativa de no pensar necesariamente en forma binaria entre lo que está hoy y lo que fue". Y en ese sentido comentó que, "para eso convocamos a dirigentes con una gran madurez política con los que compartimos una misma visión de proyecto de país". "Además, porque desde el lugar que nos toca, tenemos la obligación de llevar adelante este proyecto que perfilamos y definimos", señaló al respecto.Urtubey, en tanto, señaló que, "Argentina tiene la necesidad de encontrar un canal de expresión porque hay una mayoría que no quiere darle continuidad a las actuales políticas públicas, ni quiere volver al pasado"."Podemos generar ese espacio que ya está demandado por la sociedad, lo que nosotros tenemos que tener es la madurez necesaria para integrar a todos los sectores", recalcó el gobernador salteño. "Somos peronistas, pero también hay otros que no los son, para generar una propuesta vibrante, plural y democrática a lo que necesita Argentina, que es un verdadero gobierno de nivel nacional".En la oportunidad, los mandatarios provinciales se refirieron a la Cumbre de Jefes de Estado que participan del G20, en la que ambos intervienen a través de diferentes reuniones."Es importante que 21 presidentes del mundo se den cita en Argentina para hablar de problemas globales, pero también esto no significa que debamos desatender los problemas locales y que son muchos", advirtió Bordet al respecto. Y en la oportunidad, señaló que el domingo mantendrá una reunión con Macri y el presidente de China "en vistas a inversiones que queremos ejecutar en la provincia"."El G-20 es una oportunidad que no debemos desaprovechar, pero la tarea pendiente debe resolverse aquí y con nuestros dirigentes", sentenció."Es trascendente que en Argentina podamos tener la visita de los principales líderes del mundo. Es cierto que el gran desafío es aprovechar esto, salir de la cultura de mirar para afuera, pero discusiones vibrantes en un momento muy especial donde el mundo está viviendo una situación de inestabilidad, es muy estimulante que eso se pueda discutir en nuestro país", señaló Urtubey.Las declaraciones de ambos gobernadores fueron en el marco de la firma de convenio de cooperación mutua en materia turística entre ambas provincias.