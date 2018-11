Córdoba adelanta sus elecciones para gobernador: Serán el 12 de mayo

La Legislatura cordobesa dispuso que las elecciones a gobernador en esa provincia se llevarán a cabo el próximo 12 de mayo. Así lo anunciaron los diputados de Unión por Córdoba en conferencia de prensa.



En ese sentido, para poder anticipar las elecciones, la Legislatura suspenderá en el Código Electoral (excepcionalmente durante 2019) el apartado correspondiente a la fecha, ya que la ley actual no permite que los comicios sean antes del 16 de junio.



Por eso, el mandatario cordobés, Juan Schiaretti, enviará un proyecto de ley para que se suspenda esa parte de la ley electoral y así, anticipar un mes la votación para así alejarla de las presidenciales.



La determinación generó críticas en la oposición provincial, pero el bloque oficialista, por intermedio del presidente provisional de la Legislatura, Oscar González, explicó que "es para que no haya especulaciones de que alguien pueda sacar ventajas".



"Hasta el mes de febrero no se inicia el cronograma electoral. Sin embargo, nosotros queremos poner en conocimiento de la ciudadanía, y de los partidos políticos, la fecha", precisó González.



Schiaretti habló por teléfono con el intendente de la capital cordobesa y presidente de la UCR, Ramón Mestre, para anunciarle la decisión, más allá que aún el jefe comunal no definió cual será la fecha de votación en la capital de esa provincia.



Por su parte, el diputado nacional del radicalismo Mario Negri afirmó que es "una vergüenza el manoseo que hace el PJ de Córdoba del sistema electoral y de los recursos del Estado para no perder el gobierno".



"Dejar el poder no debe ser un trauma, sobre todo cuando no hay nada que temer. Hagan lo que hagan, no van a detener el cambio que piden los cordobeses", precisó Negri.