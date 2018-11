Elecciones 2019: momento de definiciones

"No hay ninguna experiencia en Argentina por la cual se ha accedido al poder si no es por una fuerza consolidada"

A casi un mes de que empiece el 2019 ? un año en que todo el país deberá acudir a las urnas para la renovación de autoridades nacionales y locales - las reuniones y las fotos entre dirigentes políticos, las visitas de referentes nacionales a la provincia, los gestos y las negociaciones entre las líneas internas de las distintas fuerzas políticas que pisan suelo entrerriano, aceleran su paso y empiezan a tener mayor notoriedad, al menos en los medios.Un sondeo de opinión realizado por la Universidad de San Andrés el mes pasado, concluyó que uno de cada tres argentinos no sabe a quién votará en las próximas elecciones.A la vez, sAdemás, lentamenteMientras tanto este martesLa urgencia de los correligionarios responde a que todavía se desconoce si la provincia se desdoblará o no de los comicios presidenciales.Se sabe que Gustavo Bordet tiene hasta el 11 de enero para pensar esa decisión y si efectivamente se separan las elecciones, el cronograma electoral se volverá más corto y precipitado para los entrerrianos lo que impactará también en las campañas que encarará cada sello que quiera disputar un cargo en los ejecutivos.Las especulaciones de las últimas horas señalan que estaríamos entrando al cuarto oscuro el 9 de junio, pasando antes en abril por las internas por lo tanto el cierre de listas de candidatos no debería extenderse más allá de febrero., docente e investigador, explicó que ""."Hay un mito a desterrar:. Tanto macrismo como kirchnerismo son socios que se necesitan y alimentan mutuamente. A mi entender el kirchnerismo sigue siendo alimentado por el gobierno.", dijo.Consideró que "ir a votar cinco veces, en caso de que se desdoblen las elecciones, no es un problema. Es un ejercicio de la ciudadanía.".Comentó que "Los estudios indican que cuando uno quiere hacer algo más propositivo por parte del teléfono se ve como una violación de la intimidad"."Tuvo mucha prensa la idea de la muerte de los partidos políticos cuando no es así. Hay mucha gente que se queja del bipartidismo y lo que existe es el bipartidismo. No se puede ganar hoy una elección sin estructura partidaria. No hay ninguna experiencia en Argentina por la cual no se ha accedido al poder si no es por una fuerza consolidada", opinó."La elección nacional se va a tratar en un Macri sí-Macri no, Macri vs Cristina. Lo que nos demuestran los números hoy es el mismo escenario que el 2015: quién sale segundo, quién llega al ballotaje", aseveró., dijo que "".Consideró que "tenemos que ver qué es lo que quiere la ciudadanía, de qué estamos cansados y qué es lo que queremos, qué candidatos quiere la gente, cuáles son las propuestas, qué ofrecen en la ciudad, provincia y nación".", resaltó., señaló que ""."Del mismo modo que en el peronismo faltan definiciones ocurre igual con Cambiemos. Me parece que uno ve que Gainza tiene buena relación con Varisco, están en un mismo proyecto o parecido. No pareciera haber interna", opinó.Asimismo, dijo que ""."Dialogué con Diego Dlugovitzky, ex presidente de la DAIA, y tiene una buena imagen. El principal problema que tiene es la falta de estructura. Tiene más o menos una idea de ciudad pero", indicó., indicó que ", no lo va a definir hasta dentro de cuatro meses por lo menos"."En Paraná Campaña Cambiemos, al contacto con la gente y sobre todo respecto al presidente Macri, ha variado la imagen. Son variables.", comentó.En tanto, explicó que "en Cerrito la UCR y el Pro no se unieron nunca. El candidato de Cambiemos se ubicó, ante todos los pronósticos, en el segundo lugar detrás de la vecinal. Hicieron una muy buena elección sin ningún tipo de fondos ni apoyo provincial. El justicialismo quedó en tercer lugar".", agregó.