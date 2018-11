Docentes universitarios cobrarán bono de fin de año

Sergio Romero, Secretario General de la UDA y Secretario de Políticas Educativas de la CGT-RA, dio a conocer que se llegó a un acuerdo con las autoridades de la Secretaria de Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de Educación de la Nación para que los docentes de las universidades nacionales también perciban un bono de fin de año.



Expresó que "era muy injusto que los docentes de las universidades nacionales quedaran excluidos del cobro del bono, aunque este no sea la solución a la situación salarial, nuestra organización sindical lo toma como una vía de excepción dada la situación económica por la que atraviesa el país. La UDA siempre ha luchado, no solo por la cantidad del salario, sino también por la calidad del mismo que debe ser integrado con sumas remunerativas. Este beneficio debe ser extendido al resto del colectivo docente".



Dicho bono consiste en una suma de $5000 para los docentes con dedicación exclusiva, de $2500 para los de semiexclusiva, y de $1250 para los docentes de dedicación simple. Estas sumas se pagarán en dos cuotas iguales: la primera de forma conjunta con el aguinaldo y la segunda en el mes de enero.



No obstante el acuerdo logrado para que los docentes universitarios cobren el bono, Romero resaltó que "también es necesario que se adelante la cláusula de revisión salarial para el sector de las universidades nacionales".