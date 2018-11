Inician obras de infraestructura vial y de salud en tres ciudades entrerrianas

Foto 1/2 Foto 2/2

Las obras demandarán una inversión superior a los 390 millones de pesos.



Junto al vicegobernador Adán Bahl; los ministros de Economía, Hugo Ballay, de Planeamiento, Luis Benedetto, y de Desarrollo Social, Laura Stratta; el diputado nacional Juan José Bahillo, y el intendente de Gualeguay, Federico Bogdan, el gobernador presidió este miércoles el acto que se realizó en el Salón de las Mujeres Entrerrianas.



El primer contrato firmado refirió a obras en el hospital Fermín Salaberry, de Victoria, que incluirá la restauración del salón, ex laboratorio y construcción del muro de fachada de calle Rondeau. La inversión alcanzará a 4.813.887 pesos y será ejecutada por la empresa Calaco Construcciones SRL.



El segundo contrato estableció la ejecución de la obra ruta provincial Nº 136. Se trata de la construcción del acceso a Puerto Ruiz y obras complementarias. La inversión es de 171.494.907 pesos y estará a cargo de la firma José Eleuterio Pitón.



El tercer contrato está destinado a la segunda etapa de construcción de los sectores C, D y sala de máquinas del hospital Bicentenario de Gualeguaychú. Se trata de una inversión de 214.805.473 pesos para los trabajos que serán realizados por la empresa Cemyc SRL.



Al hacer uso de la palabra, el gobernador agradeció la presencia del intendente de Gualeguay y del diputado Bahillo "en este acto que significa el inicio de tres obras importantes. Son casi 400 millones de pesos que invierte la provincia en obra pública que tiene que ver con mejor calidad de vida: la refacción integral del hospital Fermín Salaberry en Victoria, que habíamos comprometido con la ministra Stratta cuando fuimos a esa ciudad y lo recorrimos. Y una obra vial que es muy demandada para conectar la ciudad de Gualeguay con Puerto Ruiz que forma parte también del ejido urbano de Gualeguay. Era una obra que con el intendente Bogdan habíamos definido como prioritaria al inicio de gestión. Hoy estamos comenzándola después de conseguir financiamiento y mucho trabajo previo".



En lo que respecta a la obra en el hospital de Gualeguaychú, comentó que "estaba paralizada al momento de asumir y tuvimos que trabajar fuertemente para reordenar administrativamente y también en materia de disponibilidad de fondos porque era financiaba en un ciento por ciento por el gobierno nacional. Al retirar por completo el financiamiento tuvimos que hacernos cargo íntegramente con fondos provinciales. Hubo que rescindir el contrato con la unión transitoria de empresas y llamar nuevamente a licitación. Hoy estamos firmando el contrato de inicio y como lo prometí en la ciudad de Gualeguaychú, el 10 de diciembre estaríamos iniciando efectivamente las obras. Con esto damos por terminado un largo proceso y comenzamos una etapa nueva que es la culminación del hospital de Gualeguauychú".



Señaló luego el primer mandatario provincial que el ordenamiento financiero logrado "nos permitió poder empezar y terminar las obras, tal cual lo planificado" y pagar en tiempo y forma a las empresas que las ejecutan.



"Todas las obras que comenzamos las estamos terminando porque hay un financiamiento que está previsto y se cumple, fruto del ordenamiento administrativo y financiero que hoy tiene la provincia. Al ser una provincia previsible, que no gastamos más de lo que nos ingresa, podemos hacer esta planificación y cumplir", afirmó Bordet.



También destacó la transparencia en la totalidad de los actos licitatorios. "Hoy adjudicamos tres obras importantes en la provincia a tres empresas diferentes, es decir que está garantizada la libre competencia y todos los procesos son transparentes y claros para cuidar los recursos que son de todos los entrerrianos", aseguró.



En el acto también estuvieron presentes el escribano Mayor de Gobierno, Alejandro Santana; el secretario de Salud, Mario Imaz; el coordinador General de la Unidad Ejecutora Provincial, Marcelo Richard; y representantes de las empresas contratistas.



Obras esperadas



A su turno, el ministro Benedetto señaló que la de Puerto Ruiz "es una obra demandada durante mucho tiempo y el intendente junto con el gobernador gestionaron durante un tiempo importante y se pudo lograr hoy firmar el contrato para su ejecución. Sin dudas que es un puerto emblemático, histórico. Va a traer además un desarrollo en la zona, sobre todo cuando el municipio está gestionando un parque industrial en el sector".



Con respecto al hospital Bicentenario de Gualeguaychú, dijo el funcionario que "también es una obra en la que se trabajó durante mucho tiempo. Tuvimos que rescindir un contrato y hacer todas las acciones administrativas y técnicas para poder llegar a esto. Es una obra más que necesaria para no sólo Gualeguaychú, sino para toda la región y consideramos que es un gran paso para poder hacer esta etapa y las que vienen, y poner el hospital en servicio como es su fin".



Finalmente, expresó que "la tercera obra es la del hospital Salaberry de Victoria que también necesitaba una recuperación y la puesta en valor dado que tiene muchos años. La comunidad lo reclamaba. En función de eso se hizo el proyecto que se llevará adelante".



En tanto, el intendente Bogdan dijo estar "sumamente feliz" por la obra de acceso a Puerto Ruiz, puesto que es "emblemática, atraviesa la historia de Gualeguay. Va a quedar en el recuerdo por muchos años que un gobernador se comprometió y cumplió. Hace 40 años que se la está esperando. Todo el puerto quedaba aislado en caso de lluvia o sea que no entraban ambulancias, no había forma de acceso".



Luego destacó la predisposición del gobierno para atender las necesidades de Gualeguay. "El gobernador se comprometió a colaborar en el refulado del parque industrial para que vengan industrias. Es un sueño que se hace realidad", subrayó finalmente.