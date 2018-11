Amet resolverá en asamblea si acepta o rechaza la oferta salarial del Gobierno

El gobierno provincial realizó una nueva propuesta de recomposición salarial a los gremios docentes. Se trató de un 11% de aumento a pagar en tres tramos: 4% para octubre, 4% para noviembre y 3% para diciembre. Además de mantener el 20% de aumento para el Código de Traslado.Fue durante una audiencia que se realizó este miércoles en la sede del Juzgado Laboral Nº 1 de Paraná a cargo de la Dra. Gladys Pinto.que "se consultará a las bases mediante asambleas a realizarse el jueves a la noche, según lo determinó la jueza porque rige la conciliación obligatoria, y el viernes, de mañana y de tarde, a fin de llegar a el lunes con los mandatos necesarios para decidir"."De acuerdo a lo que voten los compañeros en voto a mano alzada, se resolverá, la aceptación o no, o una contrapropuesta que también podamos presentar. Y el martes a las 11hs, responderemos", señaló el representante de los docentes de escuelas técnicas.Las partes volverán a reunirse el martes 4 de diciembre, día en el que vence la conciliación obligatoria.En la oportunidad, Amet insistió en el reclamo para "que se efectivice la propuesta salarial que el gobierno propone, porque llevamos tres meses de negociaciones y los compañeros nos estaban reclamando el tener la plata en el bolsillo, el contar con esos fondos, por la situación económica que todos conocemos". "Los maestros, profesores y jubilados no escapan a esa realidad de todos los trabajadores", argumentó."Amet había pedido que, sin dejar de negociar, ya sea en paritarias o en sede judicial, que se efectivice la recomposición salarial para que podamos tener realmente, la suma de la que estamos hablando, en el bolsillo", explicó Bessel.Y en ese sentido reconoció que, si bien "la propuesta salarial está lejos de lo que pretendemos, las negociaciones no pueden dilatarse más"."Esta oferta que varía en un punto con respecto a la anterior, pero será bajada a las bases teniendo en cuenta que finaliza el espacio de negociación en el juzgado", cerró.