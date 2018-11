Los costos de las tasas municipales, fue el planteo de empresarios a concejales

Integrantes de la Asociación de Empresarios del Parque Industrial de Paraná hicieron uso del Espacio Voz Ciudadana durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante que se realizó este miércoles.



Al respecto, Gabriel Burdin, en representación de los empresarios industriales, a Elonce TV explicó que el encuentro fue para "plantear problemas estructurales". Y en ese marco advirtió la existencia de "una asignatura pendiente del Estado municipal respecto a su Parque Industrial, el más grande de la provincia y uno de los únicos que tiene gestión municipal".



"Hay aproximadamente 10.000 familias que viven de lo producido en el Parque Industrial y advertimos un problema de competitividad en torno a lo que son los impuestos, en principio, la tasa de Higiene y Profilaxis que llega a aproximadamente al 1.5% en Paraná", evidenció.



En ese sentido, Burdin comparó el impuesto municipal con el de Rafaela o San Francisco, al asegurar que "es una tasa cinco veces superior a lo que llamamos tasas competitivas".



"El municipio de Las Tunas, no tiene tasa, lo mismo en San Benito, y el industrial del Parque no empujó su galpón para llevarlo 200 metros más allá, sino que siguió en la misma ciudad", justificó al respecto.



"Crespo tiene una tasa muy competitiva también, Nogoyá, que tiene un parque nuevo, tampoco cobra tasa, y paradójicamente, en Paraná, dentro de lo que es la tasa de Higiene y Profilaxis tenemos un 20% por un Fondo al Turismo. Por lo cual, si lo pagamos los industriales, que sea un Fondo que, por lo menos, nos ayude a tapar un pozo o a dar algún servicio extra", apuntó el representante de la Asociación de Empresarios del Parque Industrial de Paraná.



El empresario señaló que "la energía en Argentina se dolarizó, y esa tasa subió hasta cuatro veces, es decir, hasta 400% en un año y medio".



"La municipalidad, a través del Parque Industrial, recauda por esa tasa entre 8 y 10 millones de pesos mensuales, y paradójicamente, tenemos una iluminación muy deficiente", remarcó Burdin, al tiempo que acotó. "Nosotros iluminamos la calle con nuestras farolas".



Fue por eso que el empresario señaló que el encuentro con los concejales fue "una buena oportunidad para decirles que estamos en una ciudad que encabeza el ranking de desocupación en el país, con el menor crecimiento genuino del empleo".



"No vemos un Estado que esté pensando en la producción industrial, verdaderamente. Es un problema estructural de Entre Ríos, porque primero, abarca a todo el arco político. Vemos disociado el poder político con el desarrollo económico y armónico de la ciudad", evidenció.



"Una ciudad no puede cambiar su perfil productivo si no ponemos las condiciones necesarias para llevarlo adelante", advirtió, al tiempo que reveló: "Hay 20 pedidos para la radicación de industrias pero no hay terrenos, y los pocos que hay están intrusados. Falta presencia del Estado". (Elonce)