La UCR pidió que se defina la fecha de elecciones en Entre Ríos

"Desde el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical consideramos que el Gobernador debe dar certezas a la ciudadanía entrerriana respecto a la fecha en la que se realizarán las elecciones para renovar autoridades provinciales y municipales", señalaron desde la UCR entrerriana.



"Pasan los días y los entrerrianos seguimos sin saber cuándo tenemos que ir a votar ni en cuántas ocasiones deberemos hacerlo, lo cual da cuenta de una provincia impredecible, sometida a las especulaciones partidarias de un sector del peronismo", dijo la UCR.



Recordó que "el Gobernador en reiteradas oportunidades ha dado muestras de su vocación de trabajo en pos de mejorar la calidad institucional de la provincia, y es en este marco que le solicitamos que genere un escenario de certidumbre de cara a los comicios del año próximo", insistió el comité provincial.



"Nos lo merecemos los entrerrianos y los distintos partidos políticos, instituciones que somos sostenes centrales del sistema democrático y que como tales debemos tener reglas claras de juego", argumentó el partido radical en el escrito de prensa enviado a esta Agencia.



"La UCR siempre se ha caracterizado por el pleno funcionamiento de sus órganos internos, por el permanente debate horizontal y por dirimir sus candidaturas de manera democrática. No tenemos un mesías que determina quién es candidato y quién no. Y es por esto que necesitamos saber cuál es el calendario electoral al que nos deberemos atener. Necesitamos previsibilidad", acotó después.



"Si el Gobernador (que tiene plazo hasta el 11 de enero para decidir) define el desdoblamiento de las elecciones, tal calendario se precipita de sobremanera: las elecciones serán el 9 de junio, las internas en abril y el cierre de listas en febrero. Insistimos, somos un partido de profunda democracia interna y por eso necesitamos certezas sobre la fecha de elecciones", reiteraron en el escrito de prensa.



Además, desde el comité provincial consideraron que "Bordet no logró construir los consensos necesarios para realizar una reforma política electoral, tal como había prometido, y sólo avanzó en una 'ley corta' que lo habilita a desdoblar las elecciones. Tampoco pudo establecer nuevas reglas sobre el financiamiento de los partidos políticos a los efectos de transparentar los fondos con los que funcionan. Al menos le pedimos que, en aras de la calidad democrática de la provincia que gobierna, anuncie en forma inmediata a los entrerrianos cuándo van a realizarse las elecciones".