Entregaron equipamiento a más de 450 emprendedores de Paraná

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Este programa, que lleva adelante el Gobierno de Entre Ríos a través del Ministerio de Desarrollo Social, apunta a la planificación y desarrollo de emprendimientos productivos o de servicio para personas de 18 a 35 años en situación de vulnerabilidad y que no posean empleo formal. En la segunda etapa del 2018, fueron incluidos jóvenes de las localidades de Paraná, San Benito, Colonia Avellaneda, Nogoyá y Victoria, los que se capacitaron durante cuatro meses y recibieron herramientas para diseñar sus proyectos productivos en el marco de la economía social.



"El gobierno en nuestra provincia está y estará presente, cerca de los jóvenes, de lo que quieran hacer, de los que quieren crecer y de los que quieran salir adelante", expresó el vicegobernador Bahl. "En un contexto donde un montón de persianas se bajan y muchas puertas se cierran, estamos haciendo lo posible por seguir adelante, por seguir creando oportunidades". Además, interpeló a los jóvenes y sostuvo: "Hoy empiezan una nueva etapa, con las herramientas o materiales que necesitan para empezar a trabajar o para hacer mejor o más fácil el trabajo que ya venían desarrollando". Y aclaró: "Sepan que siempre vamos a estar al lado de ustedes, como estuvimos desde el principio, dándoles una mano para que los proyectos que se ponen en marcha puedan sostenerse y puedan crecer".



Por su parte la ministra Stratta felicitó a los jóvenes que finalizan el Crecer porque "comienzan un nuevo camino en el que seguro tengan que derribar algunos obstáculos, pero desde las convicciones, el compromiso, el conocimiento podrán construir un proyecto de trabajo que los ayude a vivir mejor. Además, recuperó el testimonio de uno de los jóvenes que destacó la posibilidad que brinda el estado provincial: "Esto sintetiza mucho de lo que hacemos, pero sobre todo en lo que creemos. Creemos en una economía social, en que el Estado debe generar oportunidades donde no las hay. Y creemos también que en tiempos difíciles como los que atravesamos necesitamos un Estado presente, que está cerca, acompaña, cree, capacita, abre puertas y que genera condiciones para que cada uno pueda vivir mejor".



"El Gobernador, Gustavo Bordet, ha decidido que en el presupuesto de la provincia de Entre Ríos el desarrollo social tenga prioridad, y desde esa convicción podemos crear mejores condiciones de vida para todos los entrerrianos" sostuvo la titular de la cartera social. Además agradeció al vicegobernador, Adán Bahl, "porque está comprometido también con la economía social con los emprendedores, con los paranaenses construyendo alternativas que nos permitan llegar con respuestas integrales a las demandas sociales", finalizó Stratta.



Por su parte, el secretario de Economía Social, Luis Precerutti, manifestó que "es un orgullo celebrar este fin de curso. Siempre decimos que este programa significa en que cuando alguien creen en algo lo puede conseguir. Todos estos jóvenes hace cuatro meses atrás se propusieron comenzar este proceso y hoy lo han cumplido".



Experiencias

Durante el acto, Leonardo Sandoval, uno de los emprendedores en el rubro gastronomía, agradeció al gobierno provincial por esta oportunidad "el Crecer me sirvió mucho para el desarrollo que necesitaba, en el que me sentía un poco bloqueado a seguir avanzando buscando la forma para crecer un poco más. En cada capacitación me fui acercando, impulsé mi propia página con mi emprendimiento. Ya venía formulando la idea, pero me faltaban algunas herramientas para llegar a más clientes, y también la idea de participar en eventos gastronómicos donde pueda cocinar en vivo".



Para finalizar compartió su deseo de que "se sigan replicando estas políticas, sobre todo en este momento del país que estamos atravesando, está bueno que sigan apostando al trabajo independiente".



Oportunidades



Luego se entregaron certificados y herramientas a cada uno de los 452 emprendedores de la ciudad de Paraná, con una importante variedad de rubros como gastronomía, textil, jardinería, herrería, carpintería, peluquería, estética, plomería, mecánica, grafica, entre otros.



La inversión total del programa en la localidad asciende a $ 6.056.800; y el programa se desarrolló durante etapas de cuatro meses a través de talleres y capacitaciones buscando estimular el desarrollo de sus proyectos para incrementar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. Asimismo, el programa permite fortalecer procesos de subjetivación en los jóvenes, reconociendo y desarrollando sus capacidades, motivaciones, aptitudes y habilidades; incorporando estrategias que potencian los saberes y aptitudes de los sujetos en el proceso de inserción socio-laboral; y aporta recursos materiales necesarios para el desarrollo del proyecto laboral.