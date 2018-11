La Corte Suprema definirá si los jueces deben pagar Ganancias

La Corte Suprema de Justicia definirá hoy, en la reunión de acuerdo de los martes, si corresponde que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias o permanezcan exceptuados como hasta ahora, según el cronograma de resoluciones que fijó el mismo tribunal.



Un anticipo del criterio que marcará la decisión lo aportó el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, cuando declaró al diario Clarín que "no hay ningún juez ni ningún funcionario que no esté de acuerdo con que tienen que pagar Ganancias".



"Lo que está en juego es si eso implica una reducción del sueldo de bolsillo de los jueces y funcionarios", explicó luego el flamante presidente del alto tribunal.



Además de Rosenkrantz deberán pronunciarse los ministros Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

El ministro oriundo de Santa Fe, en declaraciones al diario La Nación señaló: "Tengo una posición histórica sobre este tema que se remite a un fallo como conjuez de la Corte, donde voté en 2006 en favor de la aplicación de una ley que así lo preveía sobre una acordada. Pero no puedo adelantar opinión en un caso sobre el que tenemos que resolver".



Para que los jueces paguen Ganancias se necesitan tres votos y todo indica que se conseguirán, aún cuando en la reunión de acuerdo puede haber cambios.



Si la Corte resolviera favorablemente que se aplique el impuesto a los magistrados, tributarán sólo aquellos que hayan ingresado a partir del primero de 2017, tal como indica el proyecto de ley aprobado por el Congreso a propuesta del diputado oficialista, Pablo Tonelli.



En cada año fiscal, por la exención a los jueces, el Estado resigna el 0,06 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), que en el año pasado representaron unos 6.000 millones de pesos.