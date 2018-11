Kisser: "Me trajeron el hecho objetivo, logré las pruebas y fui a la justicia"

En diálogo conel senador provincial de Cambiemos, Raymundo Kisser indicó que a esta presentación la realizó el 20 de noviembre pasado. "En el mismo sentido, aseguró, "Mutual Modelo va a la inauguración de las casas de calle Maya, la gente le está debiendo el importe equivalente al terreno, según ellos. Cuando comenzamos a estudiar los pliegos, los de los tres planos son iguales (San Benito, Colonia Avellaneda y Circunvalación y Maya (Paraná). Esas viviendas se tenían que construir bajo el sistema tradicional, es decir con ladrillos, ya sea huecos o de barro, mampostería. Se hizo la presentación en el pliego para hacerlas por un sistema que se llama casaforma, que es un sistema de placas. Es más barato, pero este sistema tiene una serie de particularidades y hay muy poca experiencia en el país en lo que respecta a la durabilidad y demás".Con este mismo sistema, hay muchos planes de viviendas. "No son todos iguales, por ejemplo, en el caso de los sindicatos como Agmer, este gremio dona el terreno pero le cobra a los afiliados una cuestión mínima, lo que le costó a Agmer comprar el terreno. No está lucrando con el terreno"."En los pliegos está el amanzanamiento, trazado de calles, afirmado, servicios, dentro del costo de la licitación que paga el IAPV. Lo único que le podían cobrar al adjudicatario es el valor del terreno", entendió además Kisser.El legislador destacó:Tengo la obligación legal, e incluso la Constitución me impone la obligación a través del artículo 37, de denuncia cualquier hecho y después investiga el fiscal"."El fiscal Badano está tratando el tema.", puso relevancia por último. Elonce.com.